(AM)Díaz llama a BNG y PSdeG a un trabajo "conjunto" para "ganar la Xunta" y sitúa a Sumar como tercera pieza del cambio

La líder de Sumar delega las decisiones que faltan por tomar en Sumar Galicia, todavía sin persona candidata

A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS)

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento directo al PSdeG y al BNG para "trabajar conjuntamente para ganar la Xunta". "Tenemos diferencias, las tenemos, pero tenemos que transmitir esperanza y capacidad de trabajo conjunto para llegar a la Xunta igual que para el Gobierno de España, porque es posible y necesario", ha enfatizado en la puesta de gala de Sumar Galicia, que ha estado también protagonizada por su portavoz, Paulo Carlos López, la reciente incorporación del ex socialista Juan Díaz Villoslada y la feminista y educadora social Rocío Núñez, con un discurso de este marcado carácter feminista citando a Yolanda Castaño: "Juntas somos imparables".

Díaz ha querido trasladar un mensaje de que es "posible" el "cambio" en Galicia, para el cual ha considerado imprescindible los votos y la presencia de Sumar Galicia. Para un gobierno que, ha dicho, será el de la "esperanza, ilusión, feminismo, cultura, lengua gallega y un país a favor".

Así, lo ha ejemplificado en que ella misma hizo una campaña por "primera" vez (como candidata a la Presidencia del Gobierno el pasado mes de julio) "sin nada", "solo con un pequeño equipo y miles de voluntaria que pusieron la esperanza, la ilusión y el compromiso".

"Nadie creía que podíamos ganar y nos decían que estaba hecho, que Feijóo iba a ganar y su vicepresidente iba a ser Abascal", ha explicado, para indicar que los 3,6 millones de votos de Sumar "hacen posible hoy que Abascal no sea vicepresidente".

"No fue así, amigos, ¡tenemos que creer en nosotros, podemos ganar en Galicia!", ha enfatizado en un discurso en el que remarcó que en las pasadas generales hubo 800.000 votos progresistas y que la última mayoría de Feijóo fueron unos 627.000 apoyos. "Necesitamos hacer creer a la gente de nuestro país que podemos ganar", ha encomendado, Yolanda Díaz, quien quiso "decir más": "Con solo el PSdeG y el BNG no hay cambio en la Xunta y el PPdeG lo sabe muy bien. El cambio y la fuerza decisiva se llama Sumar, no es una broma, son datos".

En este sentido también se pronunció el portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, que pronunció un discurso de intenciones en el que proclamó de nuevo que esta formación será "el detonante del cambio". "Vamos a estar en el Parlamento y vamos a ser el que determine el próximo gobierno de la Xunta", ha augurado.

La ferrolterrana --nacida en A Coruña, como siempre recuerda a su paso por esta ciudad-- apeló a que ya en su momento llamó a concentrar el voto del país en Sumar y ahora, subrayó, es volver a repetir en Galicia porque Sumar Galicia "es la fuerza decisiva con la que tenemos que derrotar al PP de Monte Pío".

DELEGA LAS DECISIONES, TODAVÍA SIN PERSONA CANDIDATA

Eso sí, Yolanda Díaz ha delegado en Sumar Galicia las decisiones que le faltan tomar, con la persona candidata todavía por resolver y sin definir el papel que jugará Izquierda Unida en las autonómicas (tras la ruptura con Podemos), y ha afirmado que ella "nunca va a decir lo que tienen que hacer".

"El reto es vuestro", ha manifestado, para depositar en ellos lo que "decidan" y con "quién quieren caminar": "Yo vendré como una más, si me invitáis mucho, estaré como en mi casa".

Durante su intervención, Yolanda Díaz, que afirmó que tampoco dará consejos a los vascos sobre su también próximo proceso electoral, ha querido tener palabras de agradecimiento a la comisión promotora de Sumar Galicia y se detuvo, especialmente, en el ex socialista Juan Díaz Villoslada, de quien dijo que "representaba una parte de nuestro país" relevante.

También se paró con el portavoz, al que, por un lado, felicitó por el "trabajo ingente" hecho en "escasos meses" para "tener un espacio que mira de frente a este país" y, por otro, al que le encomendó una suerte de liderazgo (el de "renovar Galicia y "estar a la altura") para pilotar el camino que algunos leyeron como la posibilidad de que sea candidato, aunque distintas fuentes de la promotora han rechazado que esta cuestión esté resuelta y que esa fuese la intención de Díaz.

"Quiero pediros algo: vuestro compromiso, que creáis en vosotras mismas, quiero romper con un mito falso, no somos un país de derechas, no somos un país de derechas, somos el país del 'Nunca Máis', no lo digo yo, lo dicen los datos", ha proclamado Díaz, quien llamó a "ponerse en marcha porque necesitan hacer creer a la gente de nuestro país que se puede ganar".

Díaz ha dicho que "el ruido no interesa" a esta formación y le ha pedido a la promotora a hablar a todo el mundo del programa de la formación y a "hacerlo con el método Sumar: diálogo, diálogo y diálogo".

PRESENCIAS Y AUSENCIAS EN PALEXCO

El acto contó con la presencia de todos los integrantes de la comisión promotora, medio centenar, cuyos nombres se dieron a conocer en días pasados. En su presentación, el portavoz de la promotora dio por sentado la presencia de Izquierda Unida porque así están trabajando conjuntamente en Madrid, si bien la federación gallega de esta formación todavía tiene que someter a decisión formal su participación, puesto que apostó inicialmente por una coalición a tres con Podemos Galicia, vía que está rota.

Al finalizar el acto, que se celebró en la sala pequeña de Palexco (que no llegó a llenarse), todos los integrantes subieron al escenario para hacerse una foto de familia con Yolanda Díaz, de quien recibieron el mensaje de "ponerse en marcha".

Y al margen de los firmantes de la declaración política de Sumar Galicia, también hubo una nutrida representación de Compostela Aberta, con su portavoz y teniente de alcaldesa, María Rozas, y el otro edil y miembro del gobierno local Xan Duro, a la cabeza. De esta 'marea' ciudadana que gobernó en Santiago entre 2015 y 2019 con Martiño Noriega (no vinculado a Sumar) y de la que también ha salido Marta Lois, el partido también cuenta con la ex concejala Noa Morales entre el medio centenar