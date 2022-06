AM.-Espadas se ve "más fuerte" y cree que PSOE-A le "necesita" para ser un "gobierno en la sombra" en el Parlamento

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas celebradas este pasado domingo, Juan Espadas, ha manifestado este lunes que se siente "más fuerte que nunca" para seguir liderando su partido y conformar un "gobierno en la sombra" alternativo al de Juanma Moreno desde la oposición que el Grupo Socialista ejercerá en el Parlamento en la nueva legislatura.

"El PSOE me necesita más que nunca en este inicio de un nuevo proyecto", ha añadido Juan Espadas en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A para valorar la derrota socialista de este domingo en las elecciones andaluzas, en las que el PP-A ha vencido con mayoría absoluta, y en respuesta a la pregunta de si se ha planteado dimitir por el resultado cosechado, el peor en la historia del PSOE-A en elecciones andaluzas.

El candidato socialista ha reconocido que el de su partido ha sido un "mal resultado", pero también ha señalado que se siente respaldado por el conjunto de la Ejecutiva Regional y los ocho secretarios provinciales del PSOE andaluz tras escucharles en la reunión que ha mantenido con ellos este lunes para analizar los resultados, y ha añadido que "la adversidad me crece".

Espadas ha advertido de que el PSOE-A va a ser "el gran partido que controle y ficalice un gobierno con mayoría absoluta" como el que conformará el PP-A, y que los socialistas tienen "claro" que en ellos recae el "máximo nivel de responsabilidad de controlar" a ese Ejecutivo, y a él no le van a "doler prendas para poner el foco de manera clara y rotunda en el Gobierno andaluz".

"Me propongo que el Grupo Socialista sea el auténtico espejo en el que se mire el Gobierno andaluz para ver si lo está haciendo bien o no", ha añadido Espadas, quien ha resaltado que el PSOE-A "se ha puesto en marcha" tras las elecciones, "se levanta y es capaz de resetearse a sí mismo una vez más" para trasladar a sus votantes que no les van a "defraudar".

En esa línea, ha opinado que "el PP tiene que cambiar mucho para estar a la altura de la confianza que le dieron los andaluces", y se ha comprometido a que los ciudadanos tendrán a "una dirección regional" del PSOE, "junto a las provinciales, dando la talla para conseguir ser la oposición que consiga que el Gobierno cumpla, porque, si no, nos tendrán cada día soplando su aliento en su cogote".

EL PSOE-A, "MÁS NECESARIO QUE NUNCA"

"Andalucía necesita el mejor gobierno", ha sentenciado Espadas, quien ha incidido en que el PSOE es "imprescindible" para esta comunidad autónoma y "más necesario que nunca", y en advertir de que "cuando la derecha tiene mucho poder es cuando hace políticas muy de derechas".

Ante ello, ha remarcado que "el PSOE se convierte en el responsable de proteger lo que hemos construido desde el gobierno socialista, como es la de garantizar la igualdad de oportunidades y los servicios públicos".

Por eso, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista "va a ser el auténtico gobierno en la sombra" frente al presidente de la Junta, al que realizará una "oposición férrea", porque "lo peor que le puede pasar a Andalucía es que la mayoría absoluta" del PP "anestesie la labor de oposición", según ha avisado, y los socialistas tienen "una responsabilidad", la de "identificar compromisos incumplidos" por parte del Ejecutivo de Moreno, "problemas de gestión, problemas que afecten a los andaluces".

Juan Espadas ha apostado además por que el presidente de la Junta y del PP-A, y ganador de estas elecciones, Juanma Moreno, "ejerza sus competencias, deje de esconderse y de confrontar con el Gobierno de España, porque toca gestionar Andalucía, los fondos europeos y no estamos dispuestos a que se devuelvan".

"NUEVA ETAPA POLÍTICA"

Ha subrayado que "hoy es el primer día" de esa "nueva etapa política", en la que los socialistas "trabajaremos sin mirar atrás, sin especular, con la confianza del trabajo bien hecho, de tu día a día, de ser útil de ayudar a quien más lo necesita".

"Ése es el PSOE de siempre, el PSOE currante que volverá ahora a dar una lección de dignidad y también de democracia", ha aseverado el dirigente socialista, quien a la pregunta de si se ha planteado dimitir por el mal resultado cosechado, ha señalado que "los socialistas nos preguntamos en unas primarias --en referencia a las celebradas el año pasado para elegir candidato a la Junta, y en las que se impuso a la entonces secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz-- si entendíamos que había habido un fin de ciclo y lo más lógico era darle continuidad a un proyecto político que algunos entendíamos que había terminado, e iniciar uno nuevo, y la militancia se pronunció, por lo que hemos iniciado un nuevo proyecto político" que lleva "tan solo unos meses".

Ha añadido que decidió salir de una posición "de confort, cómoda", como la que mantenía en el Ayuntamiento de Sevilla como alcalde para liderar el PSOE-A, y que "no miró atrás" cuando dio ese paso. "Entendí que mi partido y Andalucía necesitaban un nuevo proyecto y equipo, y aquí estoy", ha añadido, y ha comentado que "esto es una carrera de fondo", y "no se ganan elecciones en seis meses cuando quien gobierna ha ejercido un poder omnímodo".

Espadas ha expresado su "confianza" en que los socialistas van a "trabajar bien y de manera sólida", y van a "conseguir recuperar la confianza que hoy entendemos perdida" en el marco de una "coyuntura política muy concreta" como la que se ha vivido en estas elecciones autonómicas, en la que "no hemos conseguido nuestros objetivos y otros sí".

De igual modo, el secretario general del PSOE-A ha reiterado que se siente "orgulloso de ser socialista, de haber hecho esta campaña", y "cómodo" con la dirección regional y "con un grupo parlamentario que se va a dejar la piel para tener otro estilo de hacer política que creo que a Andalucía y a España le hacen falta", y que incluya una "oposición contundente" al Gobierno del PP-A, según ha incidido Juan Espadas.