AM- Feijóo exige una respuesta a Sánchez tras las palabras de Rufián: "¿Amnistía sí o no? ¿Referéndum sí o no?"

"Prefiero retrasar mi victoria para que sea la victoria de todos los españoles, incluyendo a los catalanes", proclama en el Congreso

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado al jefe del Ejecutivo en funciones a aclarar si, después de escuchar en el Congreso al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, concederá la amnistía y habrá referéndum. Según ha dicho, Pedro Sánchez no ha querido subir a la tribuna porque "no quiere responder" pero ha advertido de que en breve sabrán "quién miente", si los independentistas o el candidato socialista.

"Señor Sánchez, después de escuchar al señor Rufián, ¿Amnistía sí o no? ¿Referéndum sí o no? ¿Volver a declarar la independencia de Cataluña sí o no?", ha interpelado Feijóo a Sánchez, cosechando un fuerte aplauso de la bancada del Grupo Popular.

Previamente, Rufián había indicado que la solución al conflicto en Cataluña pasa por votar: "Una amnistía por el 1-O debe sentar las bases para que se produzca un nuevo 1-O". Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha asegurado que si hay acuerdo debe ser "histórico" y ha repasado las condiciones que puso Carles Puigdemont encima de la mesa para investir a Pedro Sánchez.

Feijóo ha optado por responder conjuntamente a los portavoces parlamentarios de ERC y Junts, una decisión que ha molestado visiblemente al diputado republicano, que la ha calificado de "falta de respeto". Los dos partidos independentistas han usado el catalán en sus intervenciones pero el candidato 'popular' ha rechazado usar los pinganillos de los que disponen los parlamentarios desde que se aprobó hace una semana la reforma del reglamento que permite el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara.

"¿QUIÉN MIENTE? ¿SÁNCHEZ O LOS INDEPENDENTISTAS?"

La amnistía ha centrado el grueso del debate. Feijóo ha asegurado que los portavoces independentistas han hablado "bastante claro" con respecto a sus objetivos con la amnistía y el referéndum y ha subrayado que Sánchez no quiere hablar" en la tribuna de oradores porque no quiere responder".

Sin embargo, ha avisado que en breve sabrán quien miente, si el jefe del Ejecutivo o los independentistas. "Lo que es evidente es que este diario de sesiones acreditará que o bien Esquerra o bien Junts o el señor Sánchez han mentido a la Cámara. No hay otra posibilidad", ha abundado. A su entender, la cuestión es si el presidente del Gobierno "dice sí o no a la amnistía, si dice sí o no al referéndum y si dice sí o no a buscar una solución internacional al conflicto".

Feijóo, que ha recordado que hubo momentos en Cataluña en que se hacía "muy buena gestión", ha defendido "cambiar la conversación pública" y "volver a hablar de lo importante". "Y voy a trabajar siempre por una de las comunidades autónomas a las que durante mucho tiempo he admirado. Lamentablemente ahora a sus políticos no", ha manifestado.

VE LA SITUACIÓN EN CATALUÑA PEOR QUE EN 2015 Y 2018

De hecho, ha tirado de datos y hemeroteca para echar en cara a los independentistas cómo ha empeorado la situación de Cataluña, una autonomía que, según ha dicho, está peor que en 2015 y 2018: "Háganselo mirar".

Así, ha recordado que el sistema de financiación que ahora critican fue el que pactaron los independentistas con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y ha destacado que Cataluña tiene 85.000 millones de deuda pública, la más alta de España. "Esto es lo que les preocupa a los catalanes", ha añadido, aludiendo después a la situación de la sanidad, la ocupación ilegal, la fuga de empresas o la falta de inversiones.

Dicho esto, ha lanzado que no cuenten con él para la amnistía y el referéndum "porque no es legal ni ético" ni hay "nadie que esté por encima de la ley". "Prefiero retrasar mi victoria para que sea la victoria de todos los españoles, incluyendo a los catalanes", ha proclamado.

DICE QUE CIU GANABA PORQUE HACÍA POLÍTICA ÚTIL

Feijóo ha dicho que él entiende que haya personas o partidos que son independentistas y "quieren romper" España, algo que él combatirá con todas sus fuerzas, pero ha subrayado que lo que no comparte es que "para llegar a sus objetivos incumplan la ley", pretendan que la justicia no opere con ellos y un presidente del Gobierno se apoye en esas formaciones para gobernar, "mercadeando con la justicia y el Estado de Derecho".

Feijóo ha asegurado además que ahora "no hay diferencia" entre Junts y ERC, centrados en los pasos hacia el referéndum y la "erosión de las instituciones del Estado". "¿Ya no queda nada de esa Convergencia i Unió?", se ha preguntado, para asegurar que aquel partido ganaba en Cataluña porque hacía política "útil".

"Los ciudadanos suelen premiar a la política y a los políticos útiles, ustedes ganaban cuando hacían política útil y creo que si Junts quisiera volver a ser un partido útil y de Gobierno debería poner encima de la mesa los problemas reales de la Cataluña real y dejar de intentar ser más útiles a los intereses del PSC y de ERC", ha recomendado a la formación que lidera Carles Puigdemont.

Dicho esto, se ha dirigido a Nogueras para avisarle que los acuerdos ilegales "no son acuerdos". "Y tenga usted cuidado con hacer acuerdos ilegales porque al final descubrirá que la han engañado", le ha advertido.

VE UNA "CACICADA" QUE ERC Y JUNTS TENGAN GRUPO EN EL CONGRESO

El líder del PP ha censurado que el PSOE haya permitido que Junts y ERC tengan grupos parlamentarios cuando no cumplen los requisitos y ha dicho que ninguna de esas formaciones deberían entrar en "ese trapicheo" porque "no lo necesitan". "Creo que la historia de Convergencia Unió no va por ahí o al menos no iba", ha espetado a Nogueras.

En este sentido, Feijóo ha recalcado que la constitución de esos dos grupos "es una gran cacicada". "Y deberían ustedes de renunciar a eso. Señor Rufián, señora Nogueras, renuncien ustedes a un grupo que no ha conseguido los resultados para ser tal", ha demandado.

AFEA A JUNTS QUE DIGA QUE EL PP ES UN "PARTIDO ANTICATALÁN"

Asimismo, Feijóo ha asegurado que no es "justo" que Junts diga que el PP es un partido "anticatalán" y le ha pedido que retire sus palabras, para recordarle después que su formación sacó mejor resultado en las últimas elecciones generales que Junts y que ERC.

"No es justo que diga que el PP es un partido anticalán. Eso no es insultar al PP, es insultar a los catalanes", ha dicho el presidente de los 'populares', para insistir en que esas palabras son una "falta de respeto a los votantes".