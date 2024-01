(AM)Gobierno trabaja con la CE para que el sector conservero se beneficie de los fondos Next Generation

Avanza que habrá campañas para aumentar el consumo de productos pesqueros a lo largo de esta Legislatura

El Gobierno español está trabajando con la Comisión Europea (CE) para que el sector conservero español pueda recibir fondos europeos Next Generation EU, según ha avanzado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En concreto, el titular del ramo ha avanzado esta medida durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados.

Planas ha explicado que no se pudo extender al sector conservero en el Perte alimentario por la limitación legal existente. "Trabajamos para que el sector conservero también se pueda beneficiar hasta 2026 de los fondos Next Generation EU", ha subrayado.

Cuestionado por el PP, el titular del ramo ha recordado que las negociaciones en Bruselas hace "falta un poquito de paciencia y perseverancia". "Soy paciente y perseverante y además tengo buenos argumentos, con los cuales le puedo asegurar que lo vamos a conseguir. Si no lo hago tendré que decir que me equivoqué, pero no pasa nada, porque estoy convencido de que lo vamos a arreglar", ha zanjado.

Por otro lado, varios partidos políticos han vuelto a pedir al ministro que se incluya a la carne y al pescado en la bajada del IVA a los alimentos básicos. "Me plantean un tema del Ministerio de Hacienda, que defiendo como miembro del Gobierno con absoluta claridad. Lo he dicho siempre y nunca he engañado a nadie", ha reiterado.

Planas ha recordado que la caída del consumo se debe a un "cambio de consumo" en los hogares españoles que hay que "corregir", por lo que considera que la pedagogía es clave". "Creo que efectivamente que el sector merece un apoyo y se lo estamos dando", ha recalcado.

Respecto al consumo de los productos pesqueros, que está cayendo en los últimos años, el ministro ha recordado que su Departamento ha lanzado "campañas de apoyo al consumo de productos pesqueros". "Así lo he hecho y todos estos años ha habido como mínimo una o incluso dos campañas de promoción. Pienso continuar haciéndolo en esta legislatura porque se trata de una proteína de primera calidad", ha avanzado.

Por otro lado, Planas ha reiterado que el "relevo generacional" en la flota es uno de los principales retos del sector pesquero. "Vamos a apostar por la renovación de la flota que para mí es un objetivo fundamental para que los jóvenes se acerquen al sector", ha explicado.

Asimismo, el ministro ha indicado que se adoptarán medidas para impulsar el protagonismo de la mujer, para la que serán de utilidad los resultados del diagnóstico sobre presencia femenina en los órganos de poder y decisión del sector pesquero que se darán a conocer este año.

Respecto a los planes de eólica marina, que está siendo criticada por el sector pesquero y algunos partidos como el BNG, Planas ha reconocido que hay que hacer compatible la apuesta por energías sostenibles con la actividad pesquera.

"Siempre estaré del lado de los pescadores, pero hay que establecer un diálogo, a través de las comunidades autónomas y de las propias organizaciones pesqueras para hacerlo. Creo sinceramente que podemos llegar a acuerdos de cara al futuro porque es una necesidad y no es un problema de empresas singulares", ha instado.

SATISFECHO POR LOS TACS Y CUOTAS

Por otro lado, el ministro se ha mostrado "muy orgulloso" de los resultados de los TACS y cuotas que se asignaron el pasado mes de diciembre. "Creo que ha sido muy significativo en términos de las cantidades obtenidas siempre dentro del respeto al rendimiento máximo sostenible", ha indicado.

También se ha mostrado satisfecho del resultado para España de la fijación de cuotas plurianuales, que era una demanda del sector y una de las prioridades de la pasada Presidencia española de la UE.

De esta forma, ha instado a las comunidades autónomas a que efectúen la "mejor gestión posible" de los fondos europeos para que "no se pierda un solo euro". "Conseguir un euro en Bruselas es muy difícil, dificilísimo", ha recordado.

En el ámbito normativo, durante esta legislatura se promulgará una nueva ley de control y régimen sancionador en materia de pesca marítima, y además se completará el proceso de adaptación a lo establecido en el nuevo reglamento de control de la pesca de la Unión Europea, cuya entrada en vigor se realiza de forma escalonada.

Entre otros aspectos, el nuevo reglamento implicará la geolocalización y comunicación de las capturas de toda la flota por medios digitales, instrumentos que facilitarán la lucha contra la "lacra" que, según Planas, es la pesca ilegal, que perjudica "enormemente" a la inmensa mayoría de los pescadores.