AM- Iglesias avisa al PSOE y dice que incumplir el acuerdo para recular del alquiler es "faltar el respeto" a la gente

Asegura que un gobierno de "izquierdas" se define precisamente por cumplir los compromisos y ve "indecente" la situación de altos precios

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido al PSOE de que no cumplir el acuerdo de gobierno para regular el precio del alquiler es "faltar el respeto a los ciudadanos" y ha subrayado que, precisamente, un "gobierno de izquierdas" es el que asume los compromisos pactados ante la sociedad.

"Un gobierno es de izquierdas cuando cumple los compromisos firmados", ha apostillado durante su intervención en la firma del acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia, en la que han participado representantes de COO, UGT, CEOE y Cepyme.

Con ello, hacía referencia a la situación de la negociación sobre la nueva Ley de Vivienda y las discrepancias que existen entre ambos socios de coalición sobre cómo encarar la regulación del alquiler.

Unidas Podemos rechaza la propuesta de incentivos planteada por el PSOE dado que supone incumplir el compromiso de controlar el precio del alquiler y no entraña obligaciones a grandes propietarios. Por ello, los morados llegaron a acusar a los socialistas de "sucumbir" a las presiones de la patronal inmobiliaria y desplegar un modelo "antisocial".

Por su parte, las ministras de Economía y Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero, respectivamente, han defendido el sistema diseñado por el titular de Transportes, José Luis Ábalos, que pivota en un sistema de incentivos al apostar por una reducción de hasta un 90% en la declaración del IRPF a los propietarios que rebajen un 10% el alquiler de sus viviendas en zonas tensionadas.

Precisamente, la Vicepresidencia de Derechos Sociales que lidera Iglesias defiende en un informe que el control de precios del mercado del alquiler produce efectos positivos a "corto plazo" sobre todo en zonas de mercado tensionado sin afectar a la oferta, en contraposición al modelo de incentivos que defiende el PSOE.

Sobre todo al incidir en que la regulación del precio del alquiler es una práctica que se extiende en múltiples países comunitarios desde 2008, con especial mención al caso de Berlín. Además, apela a movilizar vivienda vacía de grandes propietarios y otras iniciativas que aumenten el volumen de pisos en alquiler social.

Precisamente encauzar la Ley de Vivienda es uno de los objetivos que se ha marcado Iglesias antes de dejar el Ejecutivo para ser candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, junto al desbloqueo de la Ley Trans y los trabajos para derogar la reforma laboral del PP.

IGLESIAS: SOY "CRISTALINO", EL ACUERDO DEBE CUMPLIRSE

Ante esta nueva tensión generada en el seno de la coalición, Iglesias ha querido ser "cristalino" sobre este asunto para manifestar que el acuerdo de gobierno "está para cumplirse", pues lo contrario es "faltar el respeto" a los ciudadanos y él no lo va a consentir.

También ha asegurado que esa lealtad al acuerdo para regular el precio del alquiler es una "necesidad" porque es "indecente" que haya familias españoles tengan que soportar el tener que destinar hasta el 60% o el 70% de sus ingresos para poder vivir de alquiler.

"La libertad en una sociedad democrática no es libertad de imponer unos alquileres a precios abusivos. No hay libertad si una familia no puede acceder a una vivienda digna, y decir esto es cerrar filas con un principio constitucional", ha zanjado Iglesias para enfatizar que la vivienda "no es solo un bien de mercado, es un derecho". "Y lo que se firma, se cumple".