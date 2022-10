(AM) Más País pide más psicólogos, salud alimentaria, comedor gratis en colegios e IVA veterinario al 10%

Compromís reclama además mejorar la inversión en Alicante de transportes, dependencia y cultura

Más País-Equo ha reclamado al Gobierno, en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, el aumento de las plazas convocadas para psicólogos en la Sanidad pública, asegurar comedores gratuitos en los colegios y rebajar del 21% al 10% el IVA aplicado a los servicios veterinarios.

Asimismo, persiguen la puesta en marcha de un sistema de acceso a la judicatura similar al MIR de los médicos y un nuevo observatorio para trastornos de la conducta para explorar medidas para combatir este problema.

A la espera de la conclusión de las negociaciones, Más País ha avanzado que respaldará los Presupuestos en su primera votación este jueves y rechazará las enmiendas a la totalidad presentadas contra el proyecto.

1.600 MILLONES PARA COMEDORES

De todas las reclamaciones planteadas, la gratuidad de los comedores en colegios es la que supondría una inversión más cuantiosa, ya que ascendería a 1.600 millones de euros, según ha explicado en rueda de prensa su portavoz, Íñigo Errejón, que ha indicado que en todo caso esa cantidad equivale a solo tres meses de bonificación al carburante.

Además, ha defendido que, a diferencia de estos descuentos, esta medida no tendría efectos inflacionarios pues no espolearía los precios, sí tendría efecto redistributivo y aliviaría el coste de las familias, además de asegurar las condiciones alimentarias de los menores.

Por otro lado, doblar la convocatoria de plazas de psicólogos en la Sanidad Pública con 250 nuevos puestos supondría una inversión de 4 millones, ha dicho, mientras que el nuevo observatorio ascendería a 2 millones adicionales. Errejón ha justificado este nuevo organismo en la ausencia de datos oficiales sobre jóvenes afectados por este tipo de trastornos y, por tanto, qué políticas son las más adecuadas para poder combatirlos.

LA BAJADA DEL IVA VETERINARIO MEJORARÍA LAS CUENTAS

Finalmente, Más País asegura que la rebaja del IVA aplicado a los servicios veterinarios, lejos de mermar la recaudación, mejoraría los ingresos del sistema, y para ello se apoyan el un informe de la patronal de este sector que anticipa un retorno en forma de mayor facturación, mejora en la calidad del empleo y en los márgenes empresariales.

Según estas estimaciones que acompañan a la enmienda trasladada al Ministerio de Hacienda, y a la que ha tenido acceso Europa Press, los ingresos públicos aportados por estos servicios crecerían en 13,45 millones, superando en 5 millones la recaudación anual por IVA en este sector actualmente (8,48 millones).

MIR JUDICIAL PARA RENOVAR LA JUDICATURA

Finalmente, el sistema de acceso a la judicatura homologable al MIR de los médicos permitiría, ha dicho, "diversificar el origen y la procedencia" de los aspirantes a ser jueces en el país para "mejorar la renovación de la Justicia y acercarla a la España del siglo XXI".

Su propuesta es que los aspirantes se sometan a un examen y pasen un tiempo en tareas auxiliares para desbloquear parte del trabajo de los Juzgados, y con remuneración adecuada, concluyendo con una oposición final. En su opinión, las vías de acceso vigentes impiden que cualquier persona pueda llegar a ser juez. "Esto no significa que el que llega no tiene mérito para haber llegado, pero hay otros personas que teniendo ese mérito, no llegan", ha precisado.

COMPROMÍS EXIGE MÁS INVERSIÓN EN ALICANTE

Por su parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha confirmado también este martes que el voto de su formación será negativo a las enmiendas a la totalidad presentadas a los Presupuestos Generales del Estado, aunque ha apuntado que el proyecto del Gobierno tendrá que mejorar en las partidas dirigidas a la provincia de Alicante.

Baldoví ha subrayado que la mejora de la partida destinada a esta provincia es un punto "absolutamente fundamental". En concreto, el diputado ha indicado que las mejoras presupuestarias han de ir enfocadas a incrementos en transporte de cercanías, servicios de dependencia, transporte público metropolitano, la recuperación de espacios públicos ciudadanos y cultura.

En este último punto, Baldoví ha mencionado la consideración de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valencia, que según el diputado "ha desaparecido del presupuesto". En lo que respecta a la recuperación de espacios, Baldoví ha concretado que se trataría en especial de la Marina del Puerto de Valencia y la fachada marítima de Alicante.