AM. Moncloa dice que no tiene nada que temer de la investigación del espionaje y subraya: España es una democracia plena

El PSOE vincula el estallido de la polémica con el apoyo del Gobierno a la resistencia de Ucrania frente a Rusia: "Las casualidades no existen"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Óscar López, ha asegurado que el Ejecutivo no tiene "nada que temer" de la investigación anunciada en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el supuesto espionaje a independentistas, ni "nada que ocultar", y ha recalcado que España es "una democracia plena" donde la leyes se respetan.

En su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, López ha mostrado "como demócrata" su "empatía" con los políticos que se han visto afectados por estas noticias sobre el supuesto espionaje, pero ha indicado que, como secretario general del departamento de seguridad nacional, no tiene "nada que ver" con el asunto.

En todo caso, ha aconsejado a los independentistas no ir "más allá" de lo que se ha publicado y no ir señalando ya a presuntos responsables. En ese sentido, ha replicado que España es una "democracia plena" donde las actuaciones se ajustan a las leyes. "Por supuesto que lo es", ha subrayado con "orgullo".

EL GOBIERNO HA TOMADO LA INICIATIVA Y DA LA CARA

A partir de ahí, ha defendido la respuesta del Gobierno y ha negado que se haya "escondido" frente a las denuncias de los independentistas: "He visto un Gobierno que, precisamente porque no tiene nada que ocultar, ha tomado una serie de acciones propias de un demócrata que no tiene nada que ocultar".

Así, ha destacado la investigación interna en el CNI, la disposición a comparecer ante la Comisión de Gastos Reservados que debe constituir el Congreso, y la colaboración con la justicia y con el Defensor del Pueblo en sus respectivas investigaciones por este asunto. "Nada que temer quien no tiene nada que temer --ha insistido--. Se puede pedir más, pero no se puede decir que el Gobierno se haya escondido; el Gobierno está dando la cara y está tomando la iniciativa".

Y ante las palabras de Junts descalificando la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, el alto cargo de Moncloa ha insistido en que el Ejecutivo "va a apostar siempre por el diálogo en Cataluña y por desjudicializar la vida política y no volver a 2017 (referéndum, ilegal) ni a 2019" (sentencia del Supremo).

APOYO A LA MESA DE DIÁLOGO

A su juicio, Cataluña es "muy plural" y con el procés de 2017 se intentó dividir a los catalanes en "buenos y malos", pero "sólo hay una solución y se llama diálogo". "Y cuando parezca que no queda espacio para el diálogo, más dialogo", ha añadido, remarcando que la sociedad catalana no merece más enfrentamientos.

Por su parte, la portavoz socialista, Sonia Ferrer, ha asegurado que el Gobierno "ha respondido, ha hablado y no se ha escondido". Y a partir de ahí se ha preguntado por qué se quiere "dar por hecho" el espionaje sin respetar la presunción de inocencia y ha criticado que se "presuman persecuciones" para "debilitar las instituciones españolas".

"¿Y por qué ahora?", se ha preguntado, relacionando la irrupción de esta polémica justo cuando España redobla el apoyo a Ucrania frente a Rusia enviando armas a la resistencia frente a la invasión. "¿Será casualidad? ¿No les parece una coincidencia tan curiosa? Pues yo creo que las casualidades no existen y en política, menos".

LOS INDEPENDENTISTAS, INSATISFECHOS

La diputada de la CUP, Mireia Vehí ha agradecido la "empatía democrática" de López con los espíados, pero le ha reprochado su falta de explicaciones y le ha recordado que el Ejecutivo puede pedir la convocatoria a puerta cerrada de cualquier comisión parlamentaria para ofrecerlas en cuanto quiera.

Nogueras le ha reprochado que no le haya "contestado a nada" y le ha dejado claro que su "empatía no es suficiente" y que es la "enésima tomadura de pelo" proponer que de esto se ocupe el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha sido candidato del PSOE. Lo mismo es, a su juicio, la mesa de diálogo sobre Cataluña que, además, el Gobierno ha "dinamitado" con este asunto.

"Agredecemos su empatía, pero no nos vale", ha replicado en la misma línea Monterrat Bassa, de ERC, quien ha calificado "del todo insuficiente" la reacción del Gobierno y ha exigido conocer qué garantías tendría la investigación del CNI, quién custodia los datos obtenidos y qué se va a hacer para que no vuelva a suceder. "La unidad de España no puede estar por encima de la democracia", ha insistido.

En nombre de EH Bildu, Jon Iñarritu ha avisado de que al Gobierno "le está viniendo un meteorito y no es consciente", porque se limita a ofrecer "soluciones a futuro" que son meros "fuegos artificiales". A su juicio, España es "una democracia plena de miseria política" y, si no pensara que el CNI ha tenido algo que ver no ofrecerían una investigación interna de este órgano.

De su lado, el diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés se ha limitado a "agradecer el tono" empleado por López en su comparecencia y ha dicho entender que haya sido "escueto" en sus respuestas porque probablemente la situación "no está tan clara como para extenderse más".