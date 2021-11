(AM) Montero acusa a Casado de ser una "caricatura" y "regodearse en ruina": "Le molesta que España vaya bien"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha acusado al presidente del PP, Pablo Casado, de "representar" en el Congreso "una caricatura de sí mismo", utilizar "datos falsos" y, en lugar de hacer "un discurso crítico pero constructivo", cree que "ha preferido regodearse en la ruina y el caos".

"Le perseguirá esa portada durante toda su vida", ha espetado la ministra, en defensa del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 en su debate de totalidad, en referencia a la declaración del líder de la oposición sobre el riesgo de quiebra económica. Además, ha asegurado que "no es nada original", al rememorar el "que caiga España, que ya la levantaremos".

Para la ministra de Hacienda, el discurso del líder de la oposición contra las cuentas del Gobierno supone "una patada a la recuperación" económica del país, pero además le ha acusado de no hablar de las líneas generales de los Presupuestos: "La primera conclusión es que no se ha leído el Presupuestos", ha dicho.

CASADO TACHA DE "BODRIO" EL PROYECTO DEL GOBIERNO

En su intervención, el presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el Presupuesto del Gobierno "nace muerto", que "no se lo cree ni la ministra de Hacienda", unas cuentas "papel mojado" y "ruinosas". "Un bodrio presupuestario" y "una tomadura de pelo" tras la cual, ha anticipado, el PP tendrá que "rescatar" de nuevo al país.

Asimismo, ha lamentado el "gafe" del Gobierno, al elegir dos proyectos estratégicos con fondos europeos como el del vehículo eléctrico y rehabilitación de edificios, aquejados de falta de semiconductores y materias primas, pero también la baja ejecución de fondos europeos.

El jefe de la oposición ha subrayado que la UE pide a España reformas para que sea un país "solvente" y no que "una vez más tengamos que acudir a la ayuda y ser un problema" para los demás socios europeos.

En su discurso, ha arremetido contra Podemos, por "poner patas arriba la legislación laboral en un sainete durante esta semana" que, a su juicio, "ha avergonzado a España y al resto de socios europeos" cuando en este último año el propio Ejecutivo ha usado esa reforma laboral del PP para "un millón de ERTE de los que hoy presumen".

MONTERO CREE QUE "NO HA APRENDIDO NADA"

Montero le ha afeado no haber "aprendido nada en la pandemia", pues cree que una de las lecciones durante esta crisis "es el valor de lo público" y, por contra, lamenta que el discurso del líder de la oposición sea que "el Estado es un problema para que la economía se desenvuelva correctamente" y que "hay que volver a la austeridad".

"España no se merece ni recorte ni privatizaciones, no son las política que hay que aplicar ni ahora ni en ningún momento derivado de una crisis", ha dicho, acusando al PP de querer recortar gasto público, y advirtiendo de que "todavía no toca planes de ajuste ni políticas de ajuste que tanto les gusta", ha dicho, en referencia a la bancada 'popular'.

Frente a ello, ha defendido los 40.000 millones de euros de inversión prevista en las nuevas cuentas, su "enorme potencial transformador", y ha defendido, ante las dudas de Casado sobre la capacidad de recaudación, que este mismo año el Gobierno preveía un 10,8% más de ingresos y, hasta octubre, los datos de recaudación alcanzan el 14%.

"QUÉ LARGO Y PESADO SE LE ESTÁ HACIENDO"

Respecto a los fondos europeos, ha replicado las dudas de Casado a la hora de ejecutar estos recursos, asegurando que ya se han comprometido el 52% de los mismos y autorizado el gasto por el 67%, y ha recordado también las dudas del líder de la oposición con el proceso de vacunación.

"Qué largo y qué pesado se le está haciendo", ha aseverado la ministra, antes de asegurar que "si hubiera sido por obra y milagro" de Casado estos fondos "no habrían llegado". Sin embargo, no ha replicado la invitación del líder del PP a publicar el acuerdo con la Comisión Europea con el detalle de la condicionalidad de los fondos y los hitos a cumplir.

LE AFEA SU OPOSICIÓN A MEDIDAS DE REDISTRIBUCIÓN

Durante su intervención, Montero ha enmendado la postura de los 'populares', su oposición, en asuntos como la subida del salario mínimo, la subida de las pensiones al IPC y no al 0,25%, la regulación de los precios del alquiler, o el recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas.

También a las medidas de protección social durante la pandemia: "Este país no va a perdonar que, en el peor momento, el PP se encogiera de hombros y pusiera chinas en el camino al escudo social y a la recuperación", ha aseverado María Jesús Montero, asegurando que será un reproche que deba soportar "dentro y fuera de su partido".

ACUSA AL PP DE "POPULSIMO FISCAL" Y "FILIBUSTERISMO"

Pero es que además ha criticado cómo comunidades autónomas gobernadas por el PP, en "una espiral susurrada por Casado" y "una carrera fiscal hacia el abismo" acaban bajando los impuestos y después, "sin ningún tipo de rubor", llegan a pedir más recursos ante una bajada de la recaudación, algo que ha descalificado como "filibusterismo".

En todo caso, ha cuestionado el alcance de esas bajadas de impuestos --Casado ha prometido una rebaja de 10.000 millones de euros-- acusándoles de "hacer populismo fiscal", pidiéndoles que "hagan pedagogía, como cualquiera que quiera vivir en una sociedad civilizada".

También ha señalado cómo las rebajas de impuestos se concentran en "los de siempre, los que más tienen" a la hora de pagar menos y, por contra, "los que van a pagar" esa rebaja fiscal y menos beneficiados son "los de siempre", las rentas más bajas.

CASADO LAMENTA "UNA HORA DE RÉPLICA INFUMABLE"

En la enmienda a la totalidad del PP, Montero ha lamentado cómo se acusaba al Gobierno de "pistoleo fiscal", algo que más tarde ha replicado Casado, asociando esas "pistolas" a las de ETA, por su negociación para aprobar los Presupuestos con EH-Bildu.

El líder del PP ha atacado a la ministra por su intervención, tanto por su contenido como por su extensión: "No he visto nunca a nadie decir tan poco en tanto tiempo, ¡qué barbaridad!", ha exclamado, tras más de una hora de la titular de Hacienda, que ha despachado como "una hora de réplica infumable".

En su vuelta a la tribuna de oradores, Casado le ha instado a publicar el acuerdo de condicionalidad de los fondos, anticipando que no lo hace por los "hachazos" que esconde, tanto en subidas de impuestos o en la generalización de peajes en las autopistas.

También se ha defendido de las acusaciones de Montero sobre no querer la llegada de fondos europeos, calificándolo de "desfachatez", cuando fueron tres mujeres de su formación, a nivel europeo --Angela Merkel, Ursula von der Leyen y Christine Lagarde-- las principales artífices del programa anticrisis.

"NO ESTAMOS EN UN ESTADIO DE FÚTBOL"

Durante las más de dos horas de intercambio en la tribuna de oradores, el debate entre ambos dirigentes se ha interrumpido en varias ocasiones, con llamadas al orden de la presidencia de la Cámara en al menos siete ocasiones.

Algunas incluso cuando Montero ha decido subir a una segunda réplica, llegando a recordar el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez de Celis que el formato así lo permitía. José Ángel Alonso Pérez y Tristana Moraleja han sido dos de los diputados advertidos.

Ha sido precisamente en ese turno en el que Montero, que había sido relacionado con el caso de los ERE de Andalucía, le ha preguntado si iba a devolver el PP los impuestos no abonados por la remodelación de su sede en Génova (Madrid).

Toda la bancada 'popular' ha empezado a corear "EREs, EREs, EREs, EREs...", llegando Montero a comparar esta situación como la de "un patio de colegio". "No estamos en un estadio de fútbol. Nos están escuchando muchos ciudadanos, piensen en los que les escuchen, en sus familiares, en sus hijos", ha dicho entonces Rodríguez de Celis.