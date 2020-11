AM.-Moreno exige a Gobierno disponer de todos los medios para tomar decisiones ante covid:"Yo asumo el desgaste"

ALMERÍA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido al Gobierno disponer de "todos los instrumentos necesarios" para tomar "decisiones precisas" en aras de controlar la pandemia en la región y ha subrayado que él asume "el desgaste".

"Lo que no se puede hacer es ceder una responsabilidad, asumir las decisiones duras y no tener todos los instrumentos a mi alcance", ha afirmado Moreno, quien ha criticado que tenga que "depender de pedir permiso al Gobierno central" para implantar medidas "estratégicas" de lucha contra el covid.

En rueda de prensa este miércoles en Almería, el líder del ejecutivo andaluz ha advertido de que si las comunidades autónomas "sobre cuyas espaldas se ha descargado la responsabilidad" no pueden tomar decisiones "con todos los instrumentos, esa cogobernanza no va a funcionar o, por lo menos, no va a funcionar eficazmente".

"Yo estoy dispuesto a asumir ese desgaste, no lo tiene que asumir ni el Gobierno ni los ayuntamientos; yo, Juanma Moreno, y el gobierno al que represento, pero necesito todos los medios a mi alcance para tomar todas las decisiones que sean necesarias", ha insistido al ser interpelado sobre el confinamiento domiciliario o la petición rechazada de ampliar la franja horaria del toque de queda.

Moreno, para quien las "competencias" sobre toque de queda o confinamientos domiciliarios, deben "estar en las comunidades autónomas", ha reclamado, asimismo, al Gobierno un "esfuerzo" para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "puedan desplegarse en el más amplio sentido de la palabra" y hacer cumplir las restricciones impuestas.

"Yo puedo dictar normas, pero si no hay agentes, si no se protege para qué ha servido que yo confine todos y cada uno de los municipios de Andalucía. Yo sé que no se puede controlar todo, pero el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo", ha señalado al tiempo que ha hecho referencia a "numerosos testimonios que nos llegan diciendo que no se ven policías y no se ven guardias civiles".

Con respecto a esa cogobernanza, Moreno también ha afirmado "no entender" el rechazo en el marco de la comisión interterritorial de Sanidad a la solicitud "formal" de ampliar el toque de queda en Andalucía "por ejemplo a las 19,00 horas", lo que ha defendido como "razonable" si se tiene en cuenta que la decisión de cerrar a las 18,00 horas toda actividad no esencial responde a la necesidad "de limitar la movilidad, de, en definitiva, desmotivar la ciudadano para que salga de su casa".

También se ha pronunciado sobre el confinamiento domiciliario apuntado por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, con respecto a Granada, ha matizado que no se solicitó porque, según ha subrayado, "si se solicita, tiene que ser para toda la comunidad autónoma".

Sí se pidió, según ha dicho, que se adoptasen "las medidas necesarias y las modificaciones normativas que se precisen" para hacer posible que las comunidades autónomas "podamos confinar parcialmente un territorio, una provincia o el conjunto" de la región.

"Es evidente que en Granada, con una de las tasas más altas de incidencia de covid-19 de España y cerrada al cal y canto tristemente, podría ser, que si tuviésemos ese instrumento, pudiésemos confinar domiciliariamente", ha trasladado.

En este punto, ha vuelto a insistir en la necesidad de "autonomía" y la no "dependencia" del "permiso" del Gobierno central para la toma de "decisiones estratégicas". "Si voy a tener el desgaste de toda esa responsabilidad que nos ha descargado, quiero tener todos los instrumentos a mi alcance", ha concluido.