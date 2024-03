AM-Parlamento balear debate el martes comisión de investigación que pide Vox pero PP no dirá hasta el lunes si la apoya

PALMA, 6 (EUROPA PRESS)

La Mesa del Parlament y la Junta de Portavoces han aprobado este martes el orden del día del pleno de la Cámara del próximo martes que incluirá el debate y votación de la propuesta de Vox de crear una comisión de investigación sobre el caso Koldo, aunque con la incógnita, todavía, de si saldrá adelante.

El PP, por su parte, no ha revelado si apoyará la apertura de esta comisión y su portavoz, Sebastià Sagreras, ha avanzado que será el lunes cuando revele el sentido del voto de los 'populares', atendiendo al hecho de que MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han pedido otra comisión, cuya creación previsiblemente se debatirá en las próximas semanas, y que en el Congreso y en el Senado también están solicitando comisiones el PSOE y el PP, respectivamente.

La portavoz de Vox, Idoia Ribas, por su parte, ha defendido la necesidad de que se acepte el impulso a este órgano porque con la compra de las mascarillas que resultaron no ser las apropiadas, "se puso en riesgo la salud de los profesionales" ya que, ha asegurado, entre mayo y junio de 2020, antes de las comprobaciones, se estuvieron utilizando en los hospitales. "Se retiraron cuando la farsa era evidente", ha afirmado.

Lluís Apesteguia, por parte de MÉS per Mallorca, ha lamentado el veto de Vox a la comisión pedida por los partidos de izquierdas, advirtiendo que, a su juicio, esta decisión responde a criterios partidistas. "Su petición busca seguir el circo y el show de las últimas semanas", ha señalado.

Según ha añadido, vigilarán "escrupulosamente" que en cuanto a la petición pedida por su grupo junto a Més per Menorca y Unidas Podemos y su admisión pase el mismo tiempo que con la de Vox.

El ecosoberanista, por otra parte, ha lamentado, tras las declaraciones de Francina Armengol, que las respuestas "sigan siendo todavía insuficientes" y ha defendido que sea en Baleares "donde se den las respuestas".

En relación al contenido del pleno, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha adelantado que preguntarán al Govern sobre su participación en la feria turística ITB de Berlín donde, a su parecer, no se ha presentado ninguna novedad ni el modelo turístico de las Islas.

Negueruela también ha avanzado que se preguntará por la planificación de un centro de Formación Profesional en Es Castell (Menorca) y sobre si la reestructuración presupuestaria de la Conselleria de Educación y Universidades responde a la necesidad "de destinar más recursos a la segregación".

El socialista ha expresado su preocupación por los nombramientos en el Consell Social de la Llengua Catalana y ha avanzado la participación del PSIB en las manifestaciones del 8M.

El pleno del Parlament comenzará a las 09.00 horas con el debate de las preguntas de control al Ejecutivo autonómico en el que, de nuevo, el caso Koldo y la compra de mascarillas volverán a tener protagonismo.