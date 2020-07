AM-PNV dice que Euskadi "es una nación, no una comunidad más" y pide "primero bilateralidad y luego foro multilateral"

Ortuzar espera que el Gobierno central "haya entendido el mensaje y volvamos cuanto antes a la normalidad institucional y política"

BILBAO, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Andoni Ortzuzar, ha subrayado que Euskadi "no es una comunidad autónoma más", sino "una nación" con "un régimen especial de autogobierno" y ha instado a "cumplir el ordenamiento jurídico por el principio" para "primero garantizar la relación bilateral" y "después hablar de nuestra participación en foros multilaterales", como la Conferencia de Presidentes. Asimismo, ha esperado que el Gobierno central "haya entendido el mensaje y volvamos cuanto antes a la normalidad institucional y política".

El PNV ha conmemorado este viernes su 125º aniversario en un acto celebrado en Bilbao, en el que Ortuzar ha reiterado el compromiso de su partido con la defensa de Euskadi y de los intereses de la sociedad vasca "por encima de todas las cosas". "Hoy también", ha señalado el presidente jeltzale, en alusión a la asistencia finalmente del lehendakari, Iñigo Urkullu, a la Conferencia de Presidentes en La Rioja, tras el acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y vasco en materia de déficit y endeudamiento.

"Nos querían hacer comulgar con ruedas de molino, y no podía ser. Querían que fuéramos a un foro multilateral sin comprometerse antes bilateralmente con Euskadi y sin cumplir los acuerdos firmados con nosotros. Nos estábamos jugando nada menos que la capacidad de endeudamiento y déficit del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales para poder hacer frente a la caída de recaudación y a las necesidades de la crisis del Covid-19", ha señalado.

De este modo, ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no quería "sentarse a hablar de esto con nosotros, pero sí que el Lehendakari se sentara en San Millán de la Cogolla con ellos y el resto de presidentes autonómicos". "Y eso no podía ser. Por eso el Lehendakari dijo que no iría a la reunión de presidentes autonómicos", ha precisado.

El presidente del PNV ha subrayado que "no somos ni más ni menos que nadie, pero somos diferentes". Según ha remarcado, "somos diferentes porque nos sentimos diferentes, y también porque el ordenamiento jurídico dice que somos diferentes. Euskadi no es una comunidad autónoma más. Somos una nación que, en virtud de un pacto político y de un ordenamiento jurídico que va desde la Constitución hasta el Estatuto de Gernika, pasando por la Ley del Concierto Económico, tiene un régimen especial de autogobierno".

Tras expresar "todo el respeto" a las comunidades autónomas de régimen común, ha reiterado que "Euskadi es otra cosa". "Lo digo yo y lo dice también su Constitución. Así que cumplamos el ordenamiento jurídico por el principio. Primero, garantizar la relación bilateral, dentro de la Comisión Mixta del Concierto Económico, y con pleno respeto a nuestro autogobierno y a los acuerdos adoptados; y, después, podremos hablar de nuestra participación en foros multilaterales", ha insistido.

"TARDE Y OBLIGADO"

El presidente del PNV ha apuntado que "afortunadamente, aunque tarde y seguramente más obligado que convencido, ayer el Gobierno español ha rectificado su posición y se ha podido llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes", por lo que el Lehendakari "se sienta hoy con los presidentes autonómicos y con Pedro Sánchez".

"Primero, relación bilateral, y luego, participación multilateral. Este es el quid de la cuestión para que el PNV colabore en la gobernabilidad del Estado: respeto al autogobierno vasco, relación bilateral con las instituciones de Euskadi, defensa de los intereses vascos y, en justa reciprocidad, implicación del PNV en los asuntos del Estado", ha reclamado.

En este sentido, ha esperado que el Gobierno central "haya entendido bien el mensaje y volvamos cuanto antes a la normalidad institucional y política" porque, según ha advertido, "bastantes problemas tenemos ya como para generar conflictos artificiales e incomprensibles".

NADIE MÁS NACIONALISTA

Por otro lado, Andoni Ortuzar ha destacado que, en Euskadi, "nacionalismo es democracia, justicia y libertad", las "señas de identidad" del PNV, y ha asegurado que no hay "nadie con mayor ni mejor trayectoria nacionalista" que su partido.

De este modo, ha advertido a "quienes se atreven a erigirse en tribunal para determinar quién es y quién no es abertzale de que el sentimiento abertzale nació con el PNV, se ha mantenido y desarrollado con el PNV y pervivirá también gracias al PNV". "Podrá haber, con mucho esfuerzo y dedicación, eso sí, quien sea tan abertzale como quienes componemos el PNV. Más, no", ha subrayado.

En el ámbito interno, ha recordado a los asistentes al acto conmemorativo de que, a pesar de "virus y pandemias", el partido tienen pendiente la tarea de "fortalecerse, renovarse y relanzarse al futuro". Por ello, "respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias", el PNV iniciará a partir de mediados de septiembre "los trabajos y procesos que nos conduzcan a esos objetivos de reforzar y actualizar el PNV, como instrumento para liderar a Euskadi en el camino hacia la libertad y el progreso social".

Asimismo, ha insistido en que "hay que ponerse el buzo" tanto dentro del partido como fuera de él --"en las instituciones, en las empresas y centros de trabajo, en la calle también"-- porque queda "mucho trabajo por hacer".

En esta línea, ha expresado su confianza en su partido y en la sociedad vascas para "salir adelante" ante la crisis provocada por la pandemia. "Claro que saldremos", ha manifestado Ortuzar, que ha incidido en que "vienen tiempos duros, pero somos una sociedad fuerte que, si tiene claro lo que quiere y trabaja por ello, lo va a conseguir". "Tardaremos un poco más de lo que queríamos, pero lo conseguiremos", ha asegurado.

El acto jeltzale se ha desarrollado en los bilbaínos Jardines Albia, donde se ha realizado una ofrenda floral junto a la estatua de su fundador, Sabino Arana, y un aurresku en su honor. Los asistentes al acto han recibido una lámina conmemorativa que reproduce la obra que el artista vasco Jesús Lizaso ha concebido con motivo del aniversario del PNV.

La formación jeltzale ha dado, asimismo, a conocer el logotipo de su 125º aniversario, una imagen corporativa que estará presente en todas las comunicaciones y actos que celebre durante los próximos meses.