(AM) Pontón explicita su disposición a liderar una coalición que aúne "la pluralidad" y pide "máximo apoyo"

Vuelve a retar a un "cara a cara" a Rueda y cree que su apelación al terrorismo de ETA en el debate revela el "nerviosismo del PP"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS)

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha valorado que el debate de la CRTVG ha dejado "claro" que el próximo 18 de febrero o hay "un presidente del BNG o del PP". "Estamos en un momento en el que quien tiene la palabra es la ciudadanía y los pactos los tiene que decidir la ciudadanía con su voto el próximo 18 de febrero, si esa es la decisión que toma la ciudadanía, yo voy a estar muy orgullosa de representar un cambio de ciclo en este país y de poner un gobierno en marcha que represente toda la pluralidad que exista en Galicia", ha comprometido.

En este sentido, ha asegurado que lo hará "con otra manera de gobernar: desde el diálogo, mano tendida y capacidad de escucha y capacidad de llegar a acuerdos después de 15 años del PP que usó la mayoría absoluta de forma absolutista", ha agregado Pontón, quien ha ironizado con que Rueda no le ha puesto "día y hora" para contrastar los datos del debate, como ella también le desafió en la contienda televisiva ante la discrepancia manifestada entre ambos en el bloque económico.

A preguntas de los medios antes de realizar un viaje en tren en un acto para explicar el programa en movilidad ferroviaria --tanto de pasajeros como de mercancías--, Pontón ha incidido en que es el momento de abrir "un tiempo nuevo" con un "proyecto sólido" y por eso le pide la "confianza a los gallegos para que ese proyecto tenga el máximo apoyo en las urnas".

En este sentido, ha afirmado que "la única papeleta que garantiza un cambio y un tiempo nuevo haciendo historia es la papeleta del BNG", por lo que ha animado a la ciudadanía a una "gran participación y a que vaya a votar".

Para la líder nacionalista, ha quedado "claro" que el próximo 18 de febrero "o hay una presidenta del BNG" o gobierna el PP, "son los dos modelos" y la "ciudadanía tiene derecho a que se sepan".

ACEPTAR UN CARA A CARA

Al respecto, ha vuelto a retar al candidato popular y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a que acepte el cara a cara que le ha ofrecido Pontón desde el inicio de la precampaña electoral, así como le ha avisado de que está a tiempo de "rectificar" y acudir al debate electoral programado para la semana que viene, la última de carrera hacia las urnas, por parte de Televisión Española (TVE), porque los debates "no son un capricho" de los candidatos, sino un "derecho" de los ciudadanos.

"Estoy siempre dispuesta a debatir, los debates son un derecho de la ciudadanía", ha incidido, antes de concluir que Rueda no quiere acudir porque "no tiene un proyecto que defender, no están ilusionados con este país" y, frente a ello, está "el BNG, que muestra un proyecto que confía en el potencial" de Galicia y "en las capacidades de este país".

LA APELACIÓN AL TERRORISMO DE ETA

Preguntada por el hecho de que el aspirante popular sacase en el debate de la CRTVG el terrorismo de ETA para vincular al BNG, a lo que Pontón respondió en el debate que su formación ha condenado y condena el terrorismo; la candidata nacionalista ha observado en esa acción de Rueda la revelación de que están "nerviosos" y de que "van a perder las elecciones".

"Yo creo que en política no vale todo y que, en todo caso, tienen que estar muy desesperados porque es evidente de que el BNG tiene un compromiso democrático muy claro y lo va a seguir teniendo", ha señalado Pontón, a preguntas de los medios.

Así, ha concluido que "lo que se ve hoy es que el Partido Popular está muy nervioso, porque las encuestas lo que están diciendo es que cada día que pasa pierde votos y el BNG sube en apoyos". "Y por lo tanto, vamos a seguir haciendo una campaña centrada en Galicia, en defensa de nuestras alternativas y todo eso son síntomas de que el PP sabe que va a perder las próximas elecciones", ha sentenciado.