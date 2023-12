AM-Redondo dice que hoy es un "día triste" y que la Ley de Amnistía no tiene nada que ver con la del 77: Es la impunidad

Critica los "chistes de baja categoría" de Sánchez sobre la figura del mediador y sostiene que "devalúa" la imagen de España

El ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi Nicolás Redondo Terreros ha manifestado que es un día "triste para él", en el marco del debate de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados, y ha insistido en que "no tiene nada que ver" con la aprobada en el año 1977: "Aquella fue la de la reconciliación y esta es la impunidad".

Así se ha expresado Redondo en declaraciones a los medios a su llegada al acto de presentación de su libro 'No me resiento. Populismo, Nacionalismo y los retos del Socialismo Español', que ha acogido la Sala Valle-Inclán del Círculo de Bellas Artes. Ha estado acompañado por el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra y por el escritor Álvaro Delgado Gal.

Durante su intervención, Redondo ha lamentado el inicio del trámite de esta ley que, a su juicio, "debilita el sistema judicial, el equilibrio de los poderes, la capacidad coercitiva legítima del Estado, y que debilita el Estado de Derecho".

Dicho esto, el ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi ha recalcado que "no servirá ni siquiera para proponer concordia en Cataluña" y que "es evidente que no ha incrementado la concordia entre los españoles". "Va a servir para dar a los independentistas mayor capacidad para imponer su pensamiento dominante", ha añadido.

En este sentido, Redondo ha cargado contra aquellas personas "tan desvergonzadas" que comparan la Ley de Amnistía actual con la del 77 cuando, en su opinión, "no tiene nada que ver". "Aquella Ley de Amnistía fue el acto germinal del sistema del 78. No se entiende la Constitución del 78 sin la Ley de Amnistía del 77", ha apuntado, recordando al mismo tiempo las "intervenciones magníficas" que se sucedieron en aquel debate como la de Marcelino Camacho donde "se juntaron todos los españoles en un gran abrazo, no olvidando el pasado pero mirando hacia el futuro", ha señalado.

"CHISTES DE BAJA CATEGORÍA"

Entre otras cuestiones, también ha hecho referencia a los "chistes" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo durante la presentación de su libro 'Tierra firme' precisamente en el Círculo de Bellas Artes este lunes, sobre la figura del verificador internacional que supervisa las reuniones entre PSOE y Junts asegurando que él se toma "en serio" la política.

"Yo me tomo en serio la política y no sería capaz de hacer chistes sobre intermediario, relator (...) porque vengo de donde vengo y he visto cómo se luchó por la libertad en mi casa. Tal vez porque he visto amigos del partido y adversarios y fuerzas de seguridad asesinadas por ETA, eso ha hecho que me tome la política muy en serio. Me parece angustiosamente sorprendente que se puedan banalizar algunas cuestiones trascendentes y que las pueda banalizar uno de los máximos representantes de España", ha lamentado.

"Por prudencia y una mínima educación, quien ha provocado esa situación no debiera relacionarlo con programas como 'Sálvame' --en relación al presentador de televisión Jorge Javier Vázquez--, porque es una cuestión que condiciona la vida política española como para someterla a chistes de baja categoría", ha deslizado.

Por todo ello, Redondo se ha posicionado abiertamente en contra de que exista un intermediario legal ya que, a su juicio, se le da al problema una "naturaleza internacional que vuelve a devaluar la imagen de España en exterior", ha zanjado.