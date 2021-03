AM-Tudanca (PSOE CyL) pide reunirse con Arrimadas y PSOE recomienda a procuradores de Cs que "callen" antes de mentir

Los secretarios provinciales del PSOE manifiestan su apoyo "sin fisuras" a la moción de censura

VALLADOLID, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario regional del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha pedido formalmente una reunión con la máxima dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, durante la visita que tiene prevista el próximo lunes a la Comunidad para que "conozca la verdad" y abordar así la moción de censura que los socialistas han presentado en la Comunidad.

El vídeo del día Un hombre intenta agredir a Abascal y Garriga (Vox) antes de entrar al Parlament

Así lo ha avanzado la secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, quien ha considerado que es necesario ese encuentro porque la formación naranja "tiene que escuchar" a los ciudadanos de Castilla y León. "No deben escuchar los cantos de sirena de un Mañueco a quien no cree nadie en Castilla y León", ha señalado.

No obstante, sin desvelar los pasos dados para avanzar en la moción de censura sobre la que ha mostrado su confianza en que prospere, ha recomendado a los 12 procuradores de Cs en la Comunidad que "callen" antes de "no decir la verdad".

El tiempo de hoy

Así, como ha defendido Sánchez, Arrimadas debe saber "de primera mano" la "verdad de todo". "El PSOE jamás ofreció la Presidencia ni a Ciudadanos ni a nadie, alguien ha mentido, debe saber la verdad para evitar hacer el ridículo en medios nacionales y pasar un mal rato", ha defendido Sánchez, quien ha recordado que lo que pasó durante las negociaciones para formar Gobierno fue que Tudanca ofreció echarse a un lado si él era el problema para buscar otro candidato socialista que consideraran "más moderado".

Así, el PSOE quiere aprovechar la visita de la líder de ciudadanos a la Comunidad para detallar la situación que se vive en la región, ya que se ha anunciado un encuentro con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y con el vicepresidente, Francisco Igea, para respaldar al Gobierno de coalición en la Comunidad, ya que, como ha señalado, la formación naranja no prevé respaldar la moción de censura

"Pedimos a Inés Arrimadas que escuche la verdad, que no se deje engañar, Igea no es de fiar y quien mejor lo sabe es ella", ha señalado la secretaria de Organización del PSOE, quien ha llamado a la dirigente de la formación naranja a no ratificar los pasos "erróneos" del Alvert Rivera en la Comunidad.

Para el PSOE Arrimadas debe conocer lo que está haciendo Mañueco e Igea con Castilla y León y ha eludido a la moción presentada en Murcia donde se habla de definición de corrupción. "Señora Arrimadas bienvenida a 'Sicilia y León', el nombre que ponían los empresarios que no podían invertir en Castilla y León porque si querían invertir tenían que pasar por caja", ha señalado tras referirse a los 17 nuevos encausados en la Trama Eólica.

"El PP les quiere cómplices de su corrupción en Castilla y León y en este momento lo son", ha señalado Sánchez.

De este modo, ha señalado que la moción de censura en Murcia es una "OPA hostil humillante e inmisericorde" del PP a Ciudadanos para ofrecer la autonomía "al mejor postor". "Esto es lo que queremos evitar a toda costa en Castilla y León", ha señalado.

Así, tras informar de que Tudanca ya se ha puesto en contacto con los procuradores de UPL y Por Ávila para avanzarles su planteamiento sobre la moción de censura, Sánchez ha asegurado que desde el PSOE se trabaja de forma "seria, rigurosa y discreta".

"Apelamos a la responsabilidad de los 81 procuradores, nos debemos a nuestra tierra, prudencia y respeto, es preferible callar a no decir la verdad", ha insistido, tras lo que ha recordado a los representantes en las Cortes que con su voto en la moción sólo deben elegir entre "corrupción o decencia".

Ana Sánchez ha señalado que en la reunión de Tudanca con los secretario provinciales del PSOE se ha evidenciado un "apoyo cerrado" a la moción de censura. "Ha habido un apoyo cerrado, sin fisuras a Tudanca y a la moción de censura para sacar de la Junta cuanto antes la decadencia y la corrupción que representan Mañueco e Igea".