AM2-El TC rechaza apartar magistrados del debate sobre el aborto al no ver legitimación suficiente en cinco ex diputados

Señala que esa capacidad solo la tiene el grupo de 71 ex diputados del PP que recurrió la ley hace más de una década

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este miércoles por falta de legitimación el escrito presentado por 5 de los 71 diputados del PP que presentaron en 2010 el recurso contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, donde pedían apartar a 4 de los 11 magistrados de este debate, lo que habría supuesto dejar a la corte de garantías sin 'quorum' para resolver sobre este asunto.

Según ha informado el TC, el Pleno entiende que estos cinco ex diputados 'populares' carecen de legitimación a título particular y en su propio nombre para solicitar la recusación porque, conforme los artículos 162.1. a) de la Constitución y 32.1.c) y d) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ésta sólo corresponde a la agrupación de 50 o más diputados que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad.

"Por tanto, carecen de legitimación cada uno de los recurrentes de forma individual para interponer de forma autónoma, en su propio nombre, pretensión alguna en el procedimiento, como se reclama en este caso", indica el TC en un comunicado.

El debate sobre el recurso del aborto estaba amenazado por las recusaciones que estos cinco ex diputados 'populares', entre ellos el ex ministro Federico Trillo, habían formulado contra cuatro magistrados --Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel--, porque, de salir adelante, no habría 'quorum' para resolver.

Señalaban a Conde-Pumpido porque era el fiscal general del Estado cuando el Consejo Fiscal que presidía informó el anteproyecto de ley; a Montalbán y Espejel porque eran vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que informó igualmente el borrador; y a Campo porque fue secretario de Estado de Justicia durante los años 2009 a 2011.

Espejel fue la única que se apartó voluntariamente pero el Pleno rechazó el martes su abstención al considerar que el criterio expresado en ese informe "fallido" del CGPJ, porque no llegó a elevarse a Moncloa, fue "hace más de 12 años". Esta misma magistrada ha anunciado voto particular por la decisión de este miércoles de inadmitir el escrito de esos cinco ex diputados.

ENTRAN YA EN MATERIA

Fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press indican que, una vez sorteado el escollo de las recusaciones y la abstención, el Pleno se ha adentrado ya en el debate sobre la ponencia redactada por el magistrado Enrique Arnaldo.

Durante la sesión de este miércoles ha dado tiempo a que intervengan algunos magistrados pero, dado que la deliberación está siendo intensa por la complejidad del asunto, no han podido hablar todos, de modo que continuará el jueves.

Las fuentes consultadas revelan que Arnaldo propone declarar constitucional prácticamente toda la ley del aborto. La única tacha formulada se refiere al artículo 17, al considerar que el hecho de informar a la mujer en un sobre cerrado no es garantía suficiente de que dé un consentimiento informado a la interrupción del embarazo.

Además, la ponencia pone el foco sobre dos cuestiones que Arnaldo estima constitucionales siempre que se interpreten como propone. Se trata del aborto terapéutico, para acotar que el concepto de salud solo se refiere a la salud física o psíquica; y de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, para que abarque a todos los implicados en las actuaciones previas o posteriores a la intervención.

No obstante, las fuentes señalan que la nueva mayoría progresista del TC (de 7 magistrados frente a 4) es partidaria de declarar constitucional la ley del aborto en toda su extensión.

De ser así, se podría producir un cambio de ponente. Llegado el caso, Arnaldo podría ajustar su borrador a lo manifestado por el Pleno o renunciar directamente a la ponencia. El presidente también podría retirarle del asunto para encargarlo a otro magistrado.