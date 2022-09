Amador y Gloria Mohedano, unidos en el cumpleaños de Rocío Jurado

MADRID, 18 (CHANCE)

Hoy es un día especial en Chipiona ya que es la fecha en la que Rocío Jurado cumplía años. Por eso, tanto el Ayuntamiento de la localidad, la Asociación Rocío Jurado La Más Grande y los hermanos de la artista han salido a la calle a homenajearla. Amador y Gloria Mohedano se han mostrado de lo más emocionados al recordar a la cantante, pero ¡ojo! que también han hecho declaraciones.

Uno de los primeros actos ha tenido lugar en la casa natal de la artista, que lo ha presidido Gloria y Amador. Emocionados y muy unidos, los dos hermanos se hacen gestos de cariño mientras escuchan como la banda toca 'Como yo te amo', de hecho la tía de Rocío Carrasco aplaudía mientras que su hermano asentía con la cabeza y movía el cuerpo continuamente a modo de aceptación.

Hemos hablado con Gloria y nos ha confesado que se alegra de la unión de Rosa Benito y Amador, pero contesta de una manera en la que lanza un dardo a su sobrina, que no tiene relación con ninguno de ellos: "yo todo lo que sea unión y familia unida, yo encantada, eso es lo que se quiere siempre". Por su parte, José Antonio Rodríguez se muestra parco en palabras, pero no en gestos, ya que suelta una carcajada cuando le preguntan si tiene algo que decir sobre las declaraciones de su sobrina en televisión.

Gloria Mohedano nos ha hablado del museo de su hermana y nos ha asegurado que es precioso... ¡sin haberlo visitado!: "está muy bonito y tiene que funcionar y mucho, está bonito, precioso, yo no he ido a verlo, pero sé anteriormente que está muy bonito y bueno, parece ser que ha tenido una acogida maravillosa".

La hermana de Rocío Jurado se muestra feliz por la acogida que ha tenido: "nosotros como hermanos estamos muy orgullosos y muy contentos". Por su parte, Amador Mohedano confiesa que los actos de la cantante no le gustan porque le hace recordar a su hermana y lo pasa, francamente, mal: "a mi hermana la tengo yo... esta noche ni he dormido, estos actos, parece mentira y con el tiempo que ha pasado, pero es que me afecta y no duermo bien, pero bueno hay que estar y estar aquí con la familia, los que han podido venir".