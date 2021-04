Amador Mohedano anuncia que hablará de Rocío Carrasco, y lo hará "cobrando", cuando termine la docuserie

MADRID, 23 (CHANCE)

A pesar de que Rocío Carrasco todavía no se ha pronunciado en profundidad sobre él en su docuserie, Amador Mohedano tiene claro que lo hará en alguno de los 5 capítulos que quedan por emitirse de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', e imagina que no saldrá bien parado con el testimonio de su sobrina, con quien no tiene ningún tipo de relación desde hace varios años.

Muy discreto, el hermano de Rocío Jurado afirma que "no voy a decir nada de momento", evitando valorar la impactante entrevista en la que Rociíto ha hablado por primera vez de la brutal paliza que le dio su hija Rocío, además de atacar a Rosa Benito por no haberse sentido apoyada por ella, aunque sigue llamándola tía mientras que a él se refiere como Amador, tratándole como si no fuesen de la misma familia. "Lleva tanto tiempo diciéndolo de esa forma que ya me da igual", confiesa, asegurando que "cada cual lo que siente... cada uno es cada uno y tiene sus causas".

El vídeo del día Los zombis protagonizan la cartelera de este 23 de abril

Eso sí, aunque Amador guarde silencio por el momento, avisa a 'navegantes': "Cuando pase todo esto de los capítulos pues ya yo también hablaré". Y, si algo tiene claro, es que "iré a un plató y que me lo paguen". "¿No cobra dinero todo el mundo? Pues que me lo paguen a mí también", señala más sincero que nunca y confirmando que, en su momento, responderá a Rocío Carrasco.