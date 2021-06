Amador Mohedano carga contra Rocío Carrasco y la acusa de "mentirosa"

MADRID, 3 (CHANCE)

Horas después de la confirmación de que habrá segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco y que en esta nueva y esperada entrega la hija de Rocío Jurado profundizará en el por qué del fin de su relación con su familia materna, Amador Mohedano ha reaparecido con un mensaje para su sobrina. Y es que, lejos de tener miedo de lo que la mujer de Fidel Albiac pueda decir sobre él - todo apunta a que se convertirá en uno de los grandes señalados de 'En el nombre de Rocío' - el hermano de 'La más grande' está deseando que hable, aunque después de lo que ha dicho de su hija, Rocío Flores, ya se teme cualquier cosa.

- CHANCE: Amador ¿qué tal?

- AMADOR: Que pasa hijo, voy a vacunarme. La segunda dosis ya.

- CH: ¿Cómo se encuentra después de haber visto el último capítulo Rocío de su sobrina en televisión?

- AMADOR: Bien, hombre yo personalmente me encuentro bien. Únicamente que ahora está dando unos plazos otra vez para otoño y que volverá a hacer su reality, su docu.

- CH: ¿Teme algo de esa segunda parte? Dice que va a hablar de todos los Mohedano*

- AMADOR: Muy bien. Que hable. Si ha hablado tan malamente de su hija pues yo me espero ya cualquier cosa.

- CH: Por eso le digo, ¿teme usted algo?

- AMADOR: Yo temer a algo no temo a nada porque yo no tengo nada que ocultar con ella en ningún sentido. Que ella quiera despotricar y decir una exageración o una barbaridad pues lo dirá y luego vendrán las réplicas y los juicios y las demandas.

- CH: ¿Usted cree que algunas cosas de las que ha dicho no es que no sean verdad es que no las ha contado tal como fueron?

- AMADOR: Ha dicho muchas mentiras. Ha dicho muchas mentiras la verdad. Muchas mentiras. Porque una cosa es lo que puede demostrar con una documentación legal, cosa que nosotros no sabíamos nada. La familia no sabíamos nada de toda esta historia de lo de Antonio David y todo eso. Si ahora lo dice pues hombre me sorprende y me quedo un poco horrorizado.

- CH: ¿La visita que hizo el otro día a Chipiona qué le pareció? ¿Lo vio como una provocación?

- AMADOR: No. Yo no busco ni entiendo que sea una provocación.

- CH: Hacía 15 años que no venía* ¿por qué ahora?

- AMADOR: Bueno, porque la conciencia le habrá pedido que lo haga. Me voy.

- CH: Venia grabando parte de un programa también

- AMADOR: Ya hijo, ya lo sé, ya lo sé. Más dinero.

- CH: Dice que se va a comprar una casa aquí

- AMADOR: Muy bien, muy bien. El paraíso terrenal.

- CH: Se la va a encontrar todos los días

- AMADOR: Bueno, muy bien. Es mi sobrina, es mi sangre.

Una vez vacunado, y sin ningún tipo de efecto secundario ni de molestia, Amador ha evitado volver a hablar de su sobrina, con quien la situación parece insalvable después del anuncio de la segunda temporada de su serie documental, ante la que el exmarido de Rosa Benito estará muy atento por si tiene que interponer medidas legales para defender su honor.