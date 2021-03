Amador Mohedano: "Está claro que Rocío Carrasco me pondrá verde, pero sus hijos no tienen nada que ver"

MADRID, 18 (CHANCE)

A pesar de que Amador Mohedano aseguró que no iba a pronunciarse sobre la serie documental protagonizada por su sobrina Rocío Carrasco hasta que ésta se estrenara el próximo domingo, el hermano de Rocío Jurado no ha podido contenerse y, cambiando de opinión, ha hecho sus primeras declaraciones sobre "Rocío, la verdad para seguir viva", en la que la hija de 'La más grande' romperá 25 años de silencio y hablará sin tapujos sobre los conflictos familiares que ha protagonizaddo a lo largo de su vida.

En conversación telefónica con "El programa de Ana Rosa", Amador ha confesado que no le sorprende la reaparición mediática de su sobrina, y desvela que cuando se enteró de la existencia de la comentada docuserie pensó "mira, por fin va a hablar".

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

Asegurando que Rocío opta por el camino más fácil porque "no es igual" controlar la grabación de un documental que "sentarte delante de cuatro o cinco colaboradores y enfrentarte a diferentes preguntas", el exmarido de Rosa Benito cree que si su sobrina ha dado este paso ha sido por motivos económicos y que lo ha hecho por dinero. "La crisis le afecta a todo el mundo y ella no va a ser menos, y más con los temas que tiene pendientes", ha señalado en relación a la deuda que la joven tiene, presuntamente, con Hacienda.

Bastante tranquilo por lo que la hija de Rocío Jurado pueda desvelar en la docuserie, Amador afirma: "Ojalá pensara en sus hijos". "Ya te digo que no voy a confiar claramente, porque cada uno tenemos nuestra forma de pensar y toda la familia nos hemos quedado como* por fin va a hablar, a ver que dice", comenta.

Expectante por lo que pueda contar su sobrina, si algo tiene claro Amador es que "a mí me pondrá verde está claro..." y, preocupado, confiesa: "que me ponga a mí, pero sus hijos no tienen nada que ver".

Por último, y a pesar de que Rocío Flores nunca ha hablado de su madre, el padre de Chayo Mohedano cree que la joven podría romper su silencio tras la serie documental: "Igual ahora es el momento de que viendo las cosas que vaya diciendo, pues le contestemos todos".