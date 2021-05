Amador Mohedano desentierra el hacha de guerra y manda un mensaje a María Teresa Campos

MADRID, 24 (CHANCE)

Amador Mohedano se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la reaparición televisiva de María Teresa Campos en 'Viernes Deluxe' después de que la veterana presentadora cargase contra el hermano de Rocío Jurado en su entrevista por haber asegurado que 'La más grande' no era amiga de la madre de Terelu, como ésta siempre ha mantenido. Y es que, sin pelos en la lengua, la malagueña insinuaba que el ex de Rosa Benito se habría quedado con dinero de diferentes actuaciones de la folclórica en TVE a sus espaldas.

Unas declaraciones por las que Amador, molesto, ha desenterrado el hacha de guerra contra Las Campos, mandando un claro mensaje a la 'segunda madre' de Rocío Carrasco.

- CHANCE: Hola, Amador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?

- AMADOR: Qué pesadez, ¿no? Decidles a vuestros jefes que os dejen vacaciones.

- CH: Amador, ¿podemos preguntarte por esta guerra que se ha abierto con las Campos?

- AMADOR: Yo dije en su momento que con la Campos no quería tener problemas porque era una señora mayor, pero es que ella no para. Entonces, si no para* Hija, a mí las barbaridades y las mentiras no me gustan, es que no me gustan, y no me han gustado nunca en la vida así que nada.

- CH: Amador, cambiando de tercio, ¿qué te parece que Antonio David haya demandado a la productora y a la cadena, pero que no sea capaz de demandar a tu sobrina? ¿Crees que él teme porque se le dé la vuelta de tuerca a la historia y se vuelva en su contra?

- AMADOR: No, cada uno se toma la vida cómo se la tiene que tomar entonces si lo ha hecho* Yo no voy a criticar nada de eso, yo lo único que puedo criticar es que no entiendo cómo una madre abandona a sus hijos, punto. Lo demás me da igual.

- CH: Ella no pierde la esperanza, ella confía en encontrarse con su hijo al menos.

- AMADOR: ¡Ah! No lo creo, no lo creo.