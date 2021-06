Amador Mohedano desvela por fin por qué Rocío Carrasco rompió la relación con toda su familia

MADRID, 2 (CHANCE)

Después de muchas especulaciones con el motivo por el que Rocío Carrasco no tiene relación desde hace años con toda su familia materna, Amador Mohedano ha desvelado en 'Ya es mediodía' la razón de esta ruptura sin retorno con la hija de Rocío Jurado de la que, hasta este momento, ninguno de los miembros del mediático clan habían hablado.

Y es que, lejos de haberse distanciado por el reparto de la herencia de 'La más grande' o porque sus tíos Amador y Gloria Mohedano y José Ortega Cano se hubiesen posicionado con Antonio David Flores en los últimos años, apoyándole públicamente como padre, el desencadenante de la ruptura de Rocío con su familia habría sido la presencia del torero en la TV Movie que se hizo sobre Rocío Jurado.

El vídeo del día Ghali abandona España de madrugada en un avión con destino Argel

Un proyecto televisivo que surgió en el año 2011 para homenajear a 'La más grande' cuando se cumplieron 5 aos de su muerte, 'Como alas al viento'. Un telefilm que se estrenó en 2013 en Antena 3 y en el que Rociíto quiso que no apareciese la figura de Ortega Cano, a pesar de que el proyecto repasaba la vida y la trayectoria de la artista desde que era una niña hasta sus últimos días.

Así lo ha desvelado Amador en el programa presentado por Sonsoles Ónega, que ha asegurado que la relación con su sobrina se rompió cuando él le dijo que no podía no estar José en la tv movie sobre su madre si había estado casado con ella y era parte de su vida. Algo que Rocío Carrasco no perdonó a su tío, rompiendo totalmente la relación con toda la familia tras este desencuentro, según el marido de Rosa Benito.