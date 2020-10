Amador Mohedano "exculpa" a Fidel de la nula relación de Rocío Carrasco con toda su familia

El hermano de Rocío Jurado sostiene que Gloria Camila demandará a Marisa Martín Blazquez si mantiene que Rociíto le mandó un mensaje

MADRID, 5 (CHANCE)

Con Rocío Carrasco de nuevo en el centro de la polémica por el mensaje que supuestamente mandó a su hermana Gloria Camila para propiciar un acercamiento familiar, Amador Mohedano ha reaparecido en televisión. El hermano de Rocío Jurado ha concedido una entrevista a "Viva la vida" en la que, una vez más, ha vuelto a criticar a su sobrina y la nula relación que tiene con toda la familia desde hace años.

Después de programa, hemos podido hablar con el exmarido de Rosa Benito, que ha asegurado que la entrevista "se me ha hecho corta, pero de momento hay cosas que me callo".

Tajante, Amador desvela que Gloria Camila le ha contado que como Marisa Martín Blázquez siga manteniendo que Rocío Carrasco le mandó un mensaje "la va a demandar" porque es mentira ya que "la fuente no se lo ha dicho bien". Y no duda en confesar que "si fuera verdad sería una cosa que estaría bien que Gloria Camila y Rocío se hayan unido, yo me alegraría. Pero ahora, cómo dice mi sobrina, si es mentira por qué lo dicen".

Aunque el hermano de Rocío Jurado no perdona a su sobrina los feos que tuvo con él - "vendió el pozo, me sentí traicionado en el especial de mi hermana, me sentí traicionado con la película sobre Rocío y alguna que otra cosa más" - asegura que le duele no verla feliz: "Claro, es mi sangre de alguna forma, pero ella tomó una decisión que es apartar a la familia". Dolido, el exmarido de Rosa Benito asegura que "no la voy a llamar más".

Amador, que normalmente acusa a Fidel Albiac de ser el causante de la infelicidad de Rociíto, afirma ahora que "la culpa es de ella, porque cómo he dicho si yo tengo una pareja que está malmetiendo contra mi familia, le paro los pies. Le digo mi familia es mi sangre, a mí me dejas".

Finalmente, y hablando de las Campos, el hermano de Rocío Jurado cree que si fuese Teresa Campos habría aconsejado a Rocío Carrasco que se acercase a su familia: "Una persona que es más mayor que mi sobrina, como consejo le diría eso". Sobre Carmen Borrego, con quien ha mantenido una conversación en privado, prefiere no hablar.