Amador Mohedano guarda silencio ante las acusaciones de Rocío Carrasco

MADRID, 31 (CHANCE)

El domingo volvíamos escuchar a Rocío Carrasco en televisión y lo cierto es que nos quedamos impresionados porque contó dos motivos por los que su relación con su tío, Amador Mohedano, está rota en estos momentos. Y eso qué todavía tenemos que seguir escuchando a la protagonista hablar de lo que sucedió en los años siguientes.

En el documental, Rocío Carrasco asegura que Amador Mohedano se quedó con dinero de la exclusiva que se vendió a la revista ¡HOLA! de su boda y su luna de miel, además de asegurar que filtró el destino de su viaje de novios a una famoso fotógrafo para que rompiese la exclusiva y así, ganar más dinero.

Rosa Benito ya lo ha negado en televisión, pero queda escuchar al protagonista de esta historia y lo cierto es que parece que no lo vamos a hacer porque ya le hemos preguntado y ha preferido guardar silencio: "De momento, no digo nada". Nos extraña esta reacción de Amador Mohedano porque ya sabemos que siempre que ha querido negar alguna información que se decían en los medios de comunicación, ha hecho una llamada para hablar largo y tendido y ahora... ahora las palabras sobran.

Lo que sí que ha querido decir es que en estos momentos se encuentra 'Muy bien' a pesar de todas las polémicas en las que se está viendo envuelto por el testimonio, jamás contado públicamente, de Rocío Carrasco en los medios de comunicación.

En cuanto al brutal testimonio de 'El Chori' en televisión sobre los presuntos malos tratos a Rocío Carrasco por parte de Antonio David, Amador nos ha confesado que: "Ni idea tengo de lo de 'Chori'. Cada uno es cada uno y tiene sus cosas, pero vamos que yo no... Yo no me he enterado".