Amador Mohedano habla de la nueva faceta de colaboradora de Ana María Aldón

MADRID, 15 (CHANCE)

Después de una temporada desaparecido del foco mediático, Amador Mohedano ha vuelto a la capital por motivos de trabajo y ha confesado qué le parece la nueva faceta televisiva de Ana María Aldón, a la que se compara con Rosa Benito. El hermano de Rocío Jurado, además, se pronuncia sobre la supuesta crisis matrimonial entre José Ortega Cano y su mujer y habla de los recientes problemas de salud del extorero, con quien tiene una gran relación.

- CHANCE: Buenos días Amador, qué tal.

- AMADOR: Cuanto tiempo.

- CH: Qué tal todo.

- AMADOR: Bien, todo bien.

- CH: Aquí en Madrid por cuestiones de trabajo, ver la familia.

- AMADOR: No me da tiempo nada más que para cuestiones de trabajo, si puedo veré a la familia pero lo tengo complicado hoy o mañana.

- CH: ¿Cómo te han sentado esas declaraciones de Ortega Cano que le ha dicho a Ana María yo no quiero ser un Amador Mohedano de la vida.

El vídeo del día EEUU arranca la campaña para administrar la vacuna de Pfizer.

- AMADOR: ¿Eso ha dicho? Ah pues* está bien, yo tampoco se lo deseo. Está bien, no lo sabía, no lo había oído.

- CH: Parece ser que no le gusta mucho que Ana María trabaje en televisión porque luego se tiene que exponer cuando haya temas personales de la familia.

- AMADOR: Bueno, puede ser que en ese aspecto lleve razón. Lo único que el estar ahí en el programa lógicamente saldrán cosas que a lo mejor a José le molesten porque ahí sacan muchos comentarios.

- CH: Crees que Ana María estará preparada para esos temas porque a Rosa se le veía con desparpajo y sabe cómo capear situaciones.

- AMADOR: Sí, pero Ana María está también preparada. Ella es una mujer muy hecha, muy fuerte. Tiene una edad y una experiencia en la vida que no creo que se agache por nada, contestará correctamente y bien, tal y como es, la verdad de las cosas.

- CH: Crees que ha podido haber esa crisis matrimonial como se dice.

- AMADOR: No, yo he oído que dicen por problemas económicos, no.

- CH: No sé si hablas con José, se ha dicho que ha sufrido un susto de salud.

- AMADOR: Bueno, es que José siempre tiene alguna cosilla, cómo se llama esto que padece él de vez en cuando, del corazón. Lleva ya algún tiempo que le pasa. Creo que José es un tío fuerte.

- CH: La navidad cómo se presenta. Son especiales este año.

- AMADOR: Si, para todo el mundo. Yo estaré en Chipiona y bueno, prácticamente voy a estar con mi hermana Gloria y familiares de Chipiona.