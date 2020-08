Amador Mohedano, sin miedo a la demandas de su sobrina Rocío Carrasco

MADRID, 13 (CHANCE)

Los Mohedano y su mediática guerra contra Rocío Carrasco se han convertido en unos de los grandes protagonistas del verano, televisivamente hablando. Y es que después de las incendiarias declaraciones de Gloria, Amador Mohedano y José Antonio Rodríguez - apoyadas por Antonio David Flores - en contra de la hija de Rocío Jurado,ésta podría estar pensando en el contraataque.

Según aseguran diferentes medios de comunicación, Rocío y Fidel Albiac habrían interpuesto medidas legales contra Amador tras su polémica entrevista en "Sábado Deluxe" criticando abiertamente a su sobrina y, sobre todo, al marido de ésta.

Sin embargo, según revelaba ayer Rosa Benito en "Ya es mediodía" y nos confirma hoy Amador, todavía no tiene constancia de ninguna demanda tras sus polémicas declaraciones hablando más claro que nunca del motivo por el que Rociíto dejó de tener relación con toda la familia Mohedano-Jurado tras el reparto de la herencia de "La más grande".

Amador, sin miedo a posibles demandas por parte de Rocío Carrasco, asegura que "no sé nada" de su sobrina y que no le ha llegado ninguna notificación ni querella. Además, en un tono que parece de advertencia hacia la hija de Rocío Jurado, afirma que "creo que se lo tendrá que pensar muy bien si me quiere poner una demanda. Si la quiere poner que la ponga"