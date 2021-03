Amador Mohedano muestra su apoyo a Rocío Carrasco tras sus confesiones más dolorosas

MADRID, 23 (CHANCE)

Intentando mantenerse al margen de las declaraciones de Rocío Carrasco y a la espera de que se emitan los siguientes capítulos de la serie documental de la hija de Rocío Jurado, un prudente Amador Mohedano ha hablado con "El programa de Ana Rosa" para desvelar qué sintió al ver como su sobrina relataba su intento de suicidio y denunciaba, públicamente, un maltrato físico y psicológico por parte de un Antonio David al que acusó de ser "diabólico" y de haberle "arrebatado" a sus hijos Rocío y David.

Muy serio, e impactado por las confesiones de su sobrina, el hermano de 'La más grande' ha confesado que la familia Mohedano "queríamos que hablase, que se desahogase y contase su verdad y ya está".

Después de años sin mantener ningún tipo de relación y de haberla criticado duramente en diferentes programas de televisión, Amador ha sorprendido a propios y extraños al mostrar su apoyo público a Rociíto y dejar claro que estará a su lado si la necesita. "Lo que vamos a hacer siempre es apoyarla. Si necesita que vaya a recogerla voy ahora mismo y se viene conmigo al campo", ha asegurado.

Afectado, el exmarido de Rosa Benito ha confesado que "no conocía los malos tratos" que su sobrina ha relatado por parte de Antonio David Flores - al que Amador ha defendido públicamente en los últimos años - y ha hecho un alegato a favor de sus sobrinos Rocío y David, a los que cree que Rociíto y Antonio David deberían dejar al margen de su guerra. "Sigo pensando en que los hijos están de por medio, y es lo que ella tiene que mirar. Los hijos no tienen la culpa y tienen que estar atendidos por los padres", ha señalado, antes de confesar que "desconocía la gravedad de la discusión entre Rocío y su hija. Mi sobrina me contó que habían peleado, un empujón, pero no sabía tanto".

Consciente de que se convertirá en uno de los protagonistas de las próximas entregas de la docuserie y de que su sobrina podría acusarle de robarle dinero a Rocío Jurado, Amador ha confesado que "no tengo miedo de lo que pueda contar. Yo lo que he dicho de ella hasta ahora es verdad. No tengo miedo ninguno". "¿La madre después de haberle robado me va a dejar a mí tantas cosas y tanta herencia? Rocío llevaba las cuentas claras", ha afirmado el hermano de 'La más grande'.

Por último, y muy claro, Amador ha mostrado su apoyo a José Ortega Cano, desmintiendo que, como se está rumoreando, el extorero le diese "mala vida" a Rocío Jurado: "No me lo creo para nada".