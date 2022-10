Amador Mohedano prefiere guardar silencio ante las últimas declaraciones de su sobrina

MADRID, 12 (CHANCE)

Amador Mohedano ha sido uno de los miembros de la familia de Rocío Jurado que más ha pisado los platós de televisión para hablar de las rencillas entre todos los miembros. Estos últimos años lo ha hecho para 'tumbar' la versión de su sobrina y echar por tierra sus palabras con su versión. Eso sí, no ha llevado a los programas pruebas documentales como sí lo ha hecho ella.

Además, Amador tiende a llamar a los espacios televisivos para hablar abiertamente sobre lo que se está tratando en ese momento... Teniendo en cuenta que estos últimos años solamente se ha hablado de los documentales de su sobrina, han sido muchas las veces que ha entrado por teléfono o que ha enviado mensajes a los colaboradores para que se digan de manera pública.

Si hace unos días el exmarido de Rosa Benito nos atendía tras las últimas declaraciones de Rocío Carrasco sobre cómo fueron los días de Rocío Jurado en Houston, ahora parece que ha decidido cambiar de manera radical su actitud ante las prensa y prefiere quedarse al margen. Quizás un poco tarde, ya que ha sido uno de los más críticos con su sobrina, de hecho, ha advertido públicamente que iba a tomar acciones legales contra ella por todo lo que estaba contando en 'En el nombre de Rocío'.

En esta ocasión, Amador nos ha asegurado no haber escuchado las últimas declaraciones de su sobrina: "No lo he visto, no lo he visto". El hermano de Rocío Jurado se mostraba incomodo con la presencia de la prensa: "No quiero que me sigas ¿eh? No vengas aquí por favor". Una actitud que nos ha llamado la atención, ya que nos insistía en que tampoco ha tenido ocasión de ver la entrevista de su cuñado, Ortega Cano, en televisión: "No he visto nada".