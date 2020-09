Amador Mohedano, primera reacción a la denuncia de Rocío Carrasco a Antonio David

MADRID, 18 (CHANCE)

Desde que Rocío Carrasco ha puesto otra demanda a Antonio David Flores por unas declaraciones que hizo hace cuatro años, muchas han sido las reacciones de los familiares. El primero que actuó fue el colaborador de Sálvame que, con las botas puestas nuevamente, asumía cualquier cosa que le viniera encima. Ahora, ha sido el turno de Amador Mohedano, quien ha sido de lo más sincero posible ante este nuevo ataque de su sobrina.

"Que le gusta una demanda... No sé, yo creo que debe de pensar en que la demanda que le caiga al padre, al fin y al cabo, les repercute a sus hijos" han sido las palabras de Amador Mohedano cuando le hemos preguntado por la nueva demanda que ha interpuesto su sobrina.

Como no podía ser de otra manera, el hermano de Rocío Jurado ha querido opinar acerca de la polémica de Carmen Borrego: "Tanto misterio con que no hablan de nada y de repente una portada con eso, pues me parece una barbaridad. Cada cual que se mire para adentro y miren lo que tienen en la casa". Ese ha sido el mensaje que le ha enviado el exmarido de Rosa Benito a la hija de María Teresa Campos, y es que como ya sabemos, la relación entre el clan Campos y los Jurado, no está en su mejor momento.

Sobre cómo le hubiese gustado a la más Grande celebrar su cumpleaños, ya que hoy hubiese cumplido 76 años: "Pues con toda la familia juntos como siempre se ha hecho". Una pena que una de las figuras más importantes en el mundo de la música no esté hoy entre nosotros para celebrar una fecha como está, como siempre hacía, con una sonrisa de oreja a oreja y con toda su familia alrededor suya.