Amador Mohedano, su reacción a las últimas declaraciones de Rocío Carrasco llamándolo "frustrado"

MADRID, 27 (CHANCE)

Nuevo episodio de 'En el nombre de Rocío' y nuevas y jugosas declaraciones de Rocío Carrasco sobre su familia mediática. En la séptima entrega de la docuserie la hija de Rocío Jurado se centra en la última gala de 'La más grande', 'Rocío siempre', emitida en TVE meses antes de su fallecimiento y en la que la chipionera actuó al lado de grandes artistas como David Bisbal, Raphael, Paulina Rubio o Mónica Naranjo. Un concierto homenaje del que ahora la mujer de Fidel Albiac ha desvelado cosas que desconocíamos.

Y es que la despedida de los escenarios de Rocío Jurado se hizo solo por motivos económicos, ya que la cantante necesitaba liquidez para poder afrontar los altísimos costes de su tratamiento contra el cáncer en Houston. Tal y como ha contado su hija, fue ella quien pidió especialmente a Fidel que lo organizase, con el consiguiente enfado de Amador Mohedano, que no daba crédito a que se le dejase fuera del espectáculo como ha contado Rocío.

Muy dura con su tío, no duda en llamarle "frustrado" y asegurar que en su vida ha organizado nada. Además, desvela que los únicos que cobraron por el concierto fueron el propio Amador, Rosa Benito y Chayo, que cantó con su tía pese a que Rocío ha reconocido que intentó vetarla pero que finalmente acabó 'cediendo' porque a su madre le hacía especial ilusión cantar con su sobrina en su adiós a los escenarios.

Sobre Amador, Rocío revela que cobró 50.000 euros - el 20% del caché de Rocío Jurado - "por no hacer absolutamente nada". Algo llamativo teniendo en cuenta las dificultades económicas de su hermana para pagar su tratamiento médico pero a lo que él, como manager, no se planteó renunciar como si hicieron tanto ella como Fidel, que no se llevaron ni un euro de esa gala. "Mi madre estaba preocupada porque cuanto mayor fuera su caché, más le tenía que dar a su hermano como representante", ha asegurado, confirmando así el disgusto de la cantante por la actitud de su hermano.

No son los únicos dardos que Amador recibió durante la noche, ya que en el debate posterior a la emisión del capítulo, Marta Amaya, corista de Rocío Jurado, desveló que tuvo más de diez encuentros con él, que por entonces ya estaba casado con Rosa Benito.

Despreocupado, Amador ha reaccionado con total indiferencia y una sonrisa a las acusaciones, dejando en el aire si fue infiel a Rosa con la corista y si su hija Chayo, su entonces mujer y él fueron los únicos que cobraron en la última gala de su hermana. Impasible, tampoco ha querido pronunciarse sobre el calificativo de "frustrado" que le ha puesto su sobrina, aunque sí ha dejado claro que está "muy bien" y en nada le han afectado las declaraciones de Rocío.