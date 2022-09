Amador Mohedano reacciona a la demanda de Ortega Cano a Rocío Carrasco

MADRID, 14 (CHANCE)

Dispuesta a no callarse nada, Rocío Carrasco está hablando largo y tendido de todos los miembros de su familia mediática en la segunda parte de su docuserie, 'En el nombre de Rocío'. Después de cargar duramente contra Raquel Mosquera, Amador y Gloria Mohedano entre otros, ahora le ha tocado el turno a José Ortega Cano, con el que se ha mostrado especialmente dura.

Tachando su relación con Rocío Jurado de "tóxica", Rocío asegura que su madre no fue feliz con el torero y que incluso habría tomado la decisión de separarse antes de caer enferma. Según la ex de Antonio David Flores, Ortega no trataría con respeto a su madre, tendría "celos" de su éxito profesional e incluso llevaría una "doble vida" cuando la chipionera se encontraba de gira. Tanto es así que, según ella, 'La más grande' habría comprado un material comprometido de su marido para protegerlo.

Lejos de quedarse ahí, Rocío sostiene que toda su familia era conocedora de la realidad del matrimonio entre su madre y José, que incluso sus tíos "se mofaban" de los supuestos problemas del diestro con el alcohol - que mantiene eran anteriores al fallecimiento de la cantante - y que no le extrañaría que hubiese sido su tío Amador el que vendió a la prensa las comentadísimas imágenes de Ortega cantando el 'Tan a gustito' durante su boda con Antonio David.

Unas declaraciones a las que el torero ya ha respondido, anunciando que interpondrá medidas legales contra la hija de Rocío Jurado, y ante las que el hermano de la cantante, señalado nuevamente por su sobrina en su docuserie, prefiere guardar silencio.

Fingiendo que no se entera de las preguntas, un tranquilo Amador ha dejado en el aire cómo era la relación de Rocío y Ortega y ha evitado pronunciarse sobre las demoledoras acusaciones de Rociíto contra el torero y sobre la demanda que éste va a interponer contra la mujer de Fidel Albiac. Una actitud idéntica a la que ha tenido al escuchar que se mofaba de su cuñado y que incluso habría filtrado cosas a la prensa para ridiculizarlo; algo que desmintió en su día pero sobre lo que ahora calla, quizás esperando a que termine la docuserie para dar su versión de las vivencias que está contando su sobrina.