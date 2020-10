Amador Mohedano, resignado, tira la toalla con Rocío Carrasco

MADRID, 8 (CHANCE)

Amador Mohedano le ha cogido el gustillo a hablar de Rocío Carrasco, y el marido de ésta, Fidel Albiac, al que culpa de la nula relación que la hija de Rocío Jurado tiene con toda su familia. El exmarido de Rosa Benito, resignado, confiesa en esta ocasión que ya no va a luchar más por reconciliarse con su sobrina: "Desisto. Ya lo he intentado muchas veces" y pone en duda la supuesta ruina económica de la joven después de la "herencia importante" que recibió no sólo de la chipionera sino también de su padre, Pedro Carrasco.

- CHANCE: Amador, buenos días. Nos hemos despertado hoy con la noticia de que la familia habéis tirado ya la toalla con Rocío Carrasco. Ya la dais por perdida, ¿no?

- AMADOR: Pues sí. Yo desde luego sí porque lo he intentado muchas veces y la callada por respuesta. Ya desisto.

- CH: Se comenta y habéis comentado que la veis triste y que ya no es la misma Rocío que antes. Imagino que tantas deudas al final pasan factura, ¿no?

- AMADOR: Yo el tema de las deudas la verdad es que yo no llego a creérmelo porque no lo puedo entender. Ahí hubo una herencia muy importante por parte de la madre y también por parte del padre, ¿no? Y no entiendo nada.

- CH: ¿Quizás una mala gestión de la herencia?

- AMADOR: Puede ser mala gestión, por supuesto. Lo quiero entender así, pero yo tampoco he visto que hayan montado un negocio o algo distinto quitando esto último del musical que bueno, pues también desgraciadamente se ha tenido que quitar, pero por mucha vuelta que le he dado a la cabeza no lo entiendo. Eran herencias muy importantes, ¿no? También son los pisos de Miami, muchas cosas...

- CH: Tu igual que la mayoría de la familia, ¿responsabilizáis a Fidel?

- AMADOR: Hombre, sí está todo a su nombre cómo tengo entendido, que tampoco lo sé exactamente, pues no me queda más remedio que pensar que es el máximo responsable.

- CH: ¿De momento no habéis obtenido respuesta de ellos? Me refiero, no habéis recibido ninguna demanda ni nada de eso.

- AMADOR: No, no. Es lo que hacen, pero a mí no me han puesto ninguna demanda ni creo que lo hagan. No creo que me lo pongan porque entonces sería ya complicado.

- CH: Aprovechando que te tengo, ¿a ti te consta que Anabel Dueñas rompió su relación sentimental y se fue a vivir con ellos aquí en Madrid?

- AMADOR: Eso sí, pero lo he oído más por vosotros, por la prensa. Pero no por nadie más porque como yo no tengo roce con ella, ni llamadas con mi sobrina, ni con Fidel, ni con ella tampoco... Ya me enteraré un poco mejor, pero de momento nada más te puedo decir que me he enterado por vosotros lo que se ha subrayado un poco de que parece ser que han discutido un poco o algo ha pasado. No lo sé.