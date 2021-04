Amador Mohedano rompe su silencio

MADRID, 15 (CHANCE)

Amador Mohedano no ha podido soportar más la presión mediática y todo lo que se está diciendo de él en televisión por las declaraciones que ha hecho su sobrina, Rocío Carrasco en el documental que se está emitiendo. El exmarido de Rosa Benito ha salido de su casa y ha roto su silencio.

"Yo no tengo ningún miedo a la demanda de mi sobrina, si la pone, que la ponga" le ha dicho a José Antonio León en la puerta de su casa cuando le han preguntado si tiene miedo de que su sobrina le demande tal y como aseguró ayer en el documental.

El vídeo del día Los CDC de EEUU posponen la decisión sobre continuar usando la vacuna Janssen

En cuanto a la relación que ha tenido con Antonio David, Amador asegura que nunca ha estado en su casa, en cambio los dos hijos sí han estado: "Kiko Jiménez dice que ha estado con nosotros en una reunión aquí o que él ha venido y que estaba Antonio David, no. Aquí estaban los niños conmigo y después hay que hacer un calendario porque el que Rocío Carrasco no nos hable no es porque Antonio David sea amigo nuestro".

Además, Amador ha querido recordar que ha estado en guerra con Antonio David desde hace mucho tiempo y que ese no tiene que ser el motivo por el que su sobrina no les hable: "Yo he estado en guerra con él veinte años. Yo nunca me he enterado nada de malos tratos como se está diciendo de él".

También ha querido agradecer a Kiko Matamoros su apoyo en estos momentos en los que todo el mundo está condenando públicamente a Rocío Carrasco: "Kiko gracias por la defensa porque ya ahí la tienen canonizada", pero sí que ha querido asegurar que: "Yo el tema de los malos tratos os lo juro que no sabíamos eso, ni mi hermana Gloria, ni mi entorno más cercano. Si yo llego a saber eso reacciono de otra forma. Me quedo helado, pero os prometo que no sabíamos nada. Me he quedado pensando, me quedan muchos dudas".