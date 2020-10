Amador Mohedano: "La ruina de Rocío Carrasco es Fidel y no hay otra"

MADRID, 1 (CHANCE)

Después de conocer la elevada deuda económica que Rocío Carrasco y Fidel Albiac tienen con Hacienda y que podría suponer el embargo de sus propiedades, Amador Mohedano se pronuncia y confiesa qué le parecen las últimas noticias relacionadas con su sobrina, con la que no tiene relación hace años.

- CHANCE: Quería preguntarte por las últimas noticias de tu sobrina, de Rocío Carrasco, que no sé si te has enterado de las deudas que puede tener ella y Fidel.

- AMADOR: Me he enterado por la prensa. Y no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Con esa herencia que ha recibido y tantas cosas, yo la verdad es que... Pero vamos, la ruina de Rocío Carrasco es Fidel y no hay otra.

- CH: Y del tema de Antonio David que ahora se comenta que al final no puede ser tan bueno, que Gloria que se podría haber dado cuenta que no es tan bueno. Alejandra Rubio también está metiendo un poquito de leña en el asunto. ¿Qué opinas tú de ese tema?

- AMADOR: Yo hablo con Gloria Camila todos los días, ¿eh? Gloria sigue siendo tan cariñosa y atenta con cualquier cosa que le comentes. Cuando le he pedido alguna explicación se ríe.

- CH: O sea que has hablado con Gloria Camila y te lo ha desmentido.

- AMADOR: Sí, me lo ha desmentido rotundamente.

- CH: No ha habido ningún acercamiento con Rocío Carrasco y tampoco ha cambiado su manera de pensar sobre Antonio David y de ninguno de vosotros sobre Antonio David.

- AMADOR: No, no. Yo hablé ayer con Antonio David por la tarde y tan bien como siempre, y tan amigo conmigo como yo soy con él.

- CH: ¿Qué opinas de que muchas de las propiedades de Rocío estén a nombre de Fidel? Cómo bien has comentado tú, tenía mucha herencia y era la heredera universal.

- AMADOR: Si eso es así, me parece una barbaridad de verdad porque como dije hace algún tiempo que después de tanto tiempo ganándonos la vida en carreteras, aeropuertos, estudios, hoteles y países distintos como ha trabajado su madre, y yo que me he dedicado a ese trabajo, con lo difícil que es y con lo que cuesta que ahora estuviese a nombre de Fidel. Me parece vamos, una aberración.

- CH: Si esto fuese así realmente, el día de mañana, la herencia se complicaría un poco para Rocío Flores, ¿no? Si estuviera todo en propiedad de Fidel.

- AMADOR: No lo sé, de verdad que yo no lo sé como van los pasos, pero todo llegará.

- CH: ¿Aclararás también cosas que ha dicho Carmen Borrego como que sabe a ciencia cierta que Rocío Carrasco jamás va a perdonar a su hija?

- AMADOR: ¡Otra barbaridad! Otra mentira con una valentía que ella ha lanzado para cobrar por la portada en exclusiva y punto.