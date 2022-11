Amador Mohedano, serio y cabizbajo tras las declaraciones de su sobrina

MADRID, 9 (CHANCE)

Tras la última emisión de 'En el nombre de Rocío', Amador Mohedano queda a los pies de los caballos por la exposición pública de documentos que demuestran sus nefastas gestiones en el museo de Rocío Jurado. Todo ello acompañado, como es habitual en la docuserie, del relato de Rocío Carrasco.

Hoy hemos podido hablar con Amador y lo cierto es que nos hemos encontrado con un hombre cansado de todo lo que se está diciendo de él y de la familia, sin ganas de hablar y sobre todo, con el rostro serio. El exmarido de Rosa Benito es uno de los más damnificados por el documental de su sobrina y ya se ha cansado de dar explicaciones al respecto.

El hermano de Rocío Jurado nos ha advertido nada más formular las cuestiones pertinentes sobre los tejemanejes en el museo: "No voy a decir nada eh", de esta manera advertía de que no iba a hacer ninguna declaración y así ha sido. Amador se asomaba a la puerta de la entrada de la finca en la que vive y la limpiaba escuchando todas las declaraciones que su sobrina ha hecho en televisión.

No cabe duda de que la postura de Amador y de toda la familia es mantener silencio para, tal y como advirtieron hace meses, dar las explicaciones oportunas cuando Rocío deje de hablar en televisión. No sabemos si llegará ese momento o no, pero lo cierto es que la heredera universal de la Jurado ha desmontado con documentos la historia que durante años nos han hecho creer.