Amador Mohedano tampoco irá al museo de Rocío Jurado en Chipiona

MADRID, 25 (CHANCE)

El próximo 1 de julio asistiremos a un día de lo más emotivo para Rocío Carrasco: la inauguración del museo de Rocío Jurado en Chipiona, un proyecto por el que lleva luchando muchos años y que finalmente ve la luz después de muchos enfrentamiento familiares que han impedido que este sueño de la cantante se llevara a cabo.

Han sido ya varios familiares que se han pronunciado al respecto y han asegurado públicamente que no van a ir a la inauguración, además de que Rocío Carrasco ya advirtió públicamente que invitaría a su familia, por lo que se entiende que no cuenta con esta parte de miembros con los que no tiene -ni quiere tener- relación.

Hoy hemos hablado con Amador Mohedano y nos ha confesado que le da igual lo que diga su sobrina: "Qué diga lo que quiera" y asegura que no va a asistir a la inauguración: "Yo no, ni aunque me inviten" y deja en el aire si irá algún día, simplemente para ver el resultado: "Digo yo que estará abierto el tiempo que tenga que estar, pero no sé lo que haré, peor vamos no voy a ir con Rocío".

Cuando mencionamos este bonito proyecto por parte de Rocío Carrasco para homenajear a su madre, Amador contesta con ansia: "Eso es lo que se tenía que hacer, tenía que estar abierto hace ya mucho tiempo, pero bueno" y añade finalmente: "El que espera lo mucho, espera lo poco".