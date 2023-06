Amador Mohedano se vuelca con Rocío Flores y Gloria Camila en el homenaje a su hermana

MADRID, 4 (CHANCE)

Este sábado pudimos ver a toda la 'familia mediática' en el Santuario de la Virgen de Regla, en Chipiona, asistiendo a la misa en homenaje a Rocío Jurado tras cumplirse esta semana 17 años de su muerte. Un día súper especial para todos ellos, pero también para los ciudadanos del pueblo, que no dudaron en acudir para recordarla.

Llamó especialmente la atención la ausencia de Amador Mohedano en la misa, aunque lo cierto es que sí que estuvo. No se le vio entrar ni salir, pero horas más tarde reapareció para disfrutar de una comida con todos los suyos y él mismo nos confesaba que había estado en el Santuario por la mañana preparando todo.

Amador se dejó ver acompañado por Rocío Flores y Gloria Camila tras el homenaje a su hermano de lo más cariñoso. De todos es sabido que tiene muy buena relación con ellas y que cada vez que alguna viaja a Chipiona se acerca hasta su casa para reencontrarse con 'tito Amador'.

El que fuera representante de la artista nos confesaba que "he estado en la iglesia", pero "tenía gente en casa a esa hora" y por eso tuvo que marcharse. Muy cariñosas con él, Gloria le decía la alegría que le da que haya acudido finalmente a la comida: "madre mía que alegría, menos mal que has venido tito" y Rocío le comentaba: "le he dicho a gloria 'como mañana no vaya a ver al tito me mata'".

Además, Amador no dudó en fotografiarse con ellas, dándoles un beso a cada una. No cabe duda de que la relación entre los tres sigue siendo excelente y que cada vez que se reencuentran aprovechan para ponerse al día y darse todo el amor que se profesan.