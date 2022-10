Amador Mohedano vuelve a tirar por tierra las afirmaciones de Rocío Carrasco

MADRID, 5 (CHANCE)

Amador Mohedano ha vuelto a romper su silencio para desmentir las declaraciones que ha hecho su sobrina, Rocío Carrasco, en el último episodio de 'En el nombre de Rocío' que se ha emitido esta semana. El hermano de Rocío Jurado se ha mostrado visiblemente molesto y disgustado por todas las acusaciones que su sobrina ha lanzado hacia él y resto de familiares, pero parece que por el momento no va a hablar largo y tendido.

Nos ha llamado especialmente la atención la contestación que nos ha dado Amador cuando le preguntamos por toda la documentación que Rocío está mostrando en su documental, que nos asegura que: "yo tengo una carta donde la pido a ella mis comisiones y mis cosas y nunca me contestó, entonces no voy a decir nada de momento".

En cuanto a las afirmaciones de Carrasco, en las que confiesa que solo él y Rosario Mohedano sobraron en la última gala de Rocío Jurado, Amador contesta de forma irónica: "sí, claro, qué va a decir" y enfadado, ha contestado: "uff, la obligábamos, nosotros la obligábamos" cuando le preguntábamos por la actuación de Nochevieja que le gestionó él después de la gala en TVE.

Amador se ha mostrado bastante sorprendido cuando le contábamos que su sobrina ha confesado que su madre tenía dinero en la habitación del hospital y repartía a toda la familia para los gastos diarios: "¿En la UCI se va a tener dinero?" y añadía: "No voy a decir nada más porque no me vais a creer ninguno, en su momento lo contaré, ahora mismo no voy a decir nada".

El exmarido de Rosa Benito nos ha confesado que "me duelen las cosas mucho y creo que es una injusticia" y ha confirmado que están estudiando si emprender acciones legales contra su sobrina: "bueno, ahí estamos" y volvía a dejar claro que está "muy disgustado, pero todo tiene su fin y su explicación".