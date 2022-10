Amaia Montero reaparece con una imagen impactante

MADRID, 14 (CHANCE)

El pasado 26 de agosto, Amaia Montero cumplía 46 años y lo hacía estando desaparecía. Sin saber nada de ella, la artista decidió hace tiempo tomarse un respiro y desconectar de todo lo que le rodeaba... ahora, que ha vuelto a redes sociales, lo cierto es que nos ha dejado muy impactados por el contenido de sus últimas publicaciones.

La artista ha colgado este viernes dos imágenes iguales, pero una de ellas lleva consigo un mensaje que ha desatado las alarmas por redes sociales sobre el estado en el que se encuentra. La frase, tan sorprendente como enigmática, podría reflejar en el punto que se encuentra Amaia: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?".

En dicha imagen podemos ver a la cantante despeinada, con el rostro serio y cabizbaja. Una instantánea que colgaba de manera repetida y que enseguida ha contado con muchos mensajes de sus seguidores preocupándose por su estado actual. Una publicación que se produce una semana después de que anunciara con un vídeo en Instagram que pronto vería la luz su próximo álbum.

Durante todo el tiempo en el que Amaia ha estado completamente desaparecida de redes sociales parece que ha estado trabajando en este álbum al que le quedan pocos días para ver la luz y que despejaría muchas dudas sobre cómo se ha sentado la artista estos meses. Mientras tanto, tendremos que seguir descifrando los mensajes enigmáticos que sigue mandando.