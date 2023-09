Amaia Montero, recuperada y acompañada por alguien muy especial dos meses después de su ingreso en la UCI

La cantante ha tranquilizado a sus fans compartiendo una imagen en redes sociales junto a uno de sus excompañeros en 'La Oreja de Van Gogh', al que ha dedicado una de las canciones más famosas de la banda

MADRID, 27 (CHANCE)

Todas las alarmas sobre la salud de Amaia Montero se activaban el pasado mes de julio, cuando trascendía que la cantante había estado ingresada durante diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Beata María, en Madrid, a causa de complicaciones tras operarse de una mano.

Un trance complicado que afortunadamente conseguía superar y tras el que la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh', alejada de los focos desde hace tiempo, volvía a su casa en Donostia -donde cuenta con la tranquilidad necesaria- con su familia y amigos más cercanos para continuar con su recuperación.

Desde entonces, apenas habíamos tenido noticias de Amaia. Un mes después de su hospitalización, la artista publicaba en su cuenta de Instagram una imagen con su hermana Idoia, uno de sus grandes apoyos en sus peores momentos, disfrutando del verano en un lugar del que no daba ningún detalle.

Y apenas unos día después, el 26 de agosto, coincidiendo con su 47 cumpleaños, compartía una reflexión en la que dejaba entrever que todavía no se encontraba al 100% pero lanzaba una promesa a sus más de 500.000 seguidores en redes sociales: "Siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas. Sólo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. No cambio la cifra de mi vida por nada. Sed felices, disfrutad de los vuestros. Disfrutad de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz".

Una promesa que va por el buen camino, como demuestra la imagen que ha publicado hace apenas unas horas, en la que se la ve muy recuperada. Amaia ha reaparecido de lo más sonriente y lo ha hecho acompañada por alguien muy especial, el teclista de 'LODVG', Xabi San Martín, con el que continúa manteniendo una gran amistad 16 años después de abandonar el grupo que le dio la fama y la convirtió en un ídolo musical.

Una instantánea a la que la cantante ha puesto una sintonía especialmente significativa para ambos, 'La playa', una de las canciones más populares de 'La Oreja': "Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo. Y un día verás que este loco, de poco se olvida", ha sido el fragmento escogido por Amaia, que no ha dudado en presumir de su complicidad con su excompañero de banda, uno de sus apoyos en una recuperación que, es innegable, marcha por buen camino.