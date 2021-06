Amaia Salamanca, con un favorecedor cambio de look, desvela cómo pasará este verano

MADRID, 10 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida, y más guapa que nunca con el pelo más oscuro de lo que en ella es habitual, Amaia Salamanca ha reaparecido como imagen de una conocida marca de gafas de sol. Con un sencillo top blanco y unos vaqueros acampanados, la actriz ha presumido de cuerpazo y nos ha contado cómo se plantea el verano y qué proyectos profesionales le esperan en los próximos meses.

"Siempre me ha gustado mucho cambiar de look y creo que he pasado por por todos los largos, todos los colores. Y ahora pues estoy en la etapa de moreno y estoy muy a gusto", ha asegurado encantada con su nuevo color de pelo, un castaño que no le habíamos visto hasta ahora y que, como no podía ser de otra manera, se debe a exigencias del guión: "Ahora acabo de terminar una serie que se llama 'Bienvenidos a Edén', para Netflix y ha sido un rodaje de tres meses. Hemos estado en Lanzarote, en Teruel, en Girona y se estrenará en 2022".

Pero, para alegría de sus fans no tendremos que esperar un año para verla en pantalla, puesto que como adelanta Amaia "en octubre se estrena la película 'Por los pelos' de Nacho García Velilla, que es una comedia que rodamos en Turquía". Y es que, a pesar de la pandemia del Covid, la actriz se considera una afortunada porque "fue al salir del confinamiento cuando empecé a unir unos proyectos con otros, aunque antes estuve una temporada parada".

Muy sincera, Amaia no ha dudado en comentar sus recientes declaraciones, en las que confesaba que se sentía de las actrices jóvenes de nuestro país y de repente un día, al levantarse, ya era de las mayores. "Un poco ha sido así, un poco ese salto generacional. Estoy un poco en el limbo. Un poco con mi vida de Madrid con mis niños y luego mi vida un poco más juvenil. Todo va muy deprisa en el mundo de la interpretación. Ahora de repente me ponen hijos como de 15 años y digo bueno...Se me hace un poco raro", ha señalado entre risas.

Hablando de hijos, y como madre de tres niños pequeños, la actriz admite que el jardín de su casa fue una gran ayuda durante el confinamiento, una etapa que recuerda con una sonrisa por haber podido pasar tanto tiempo con sus niños: "Me siento una afortunada porque por mi profesión tengo que viajar mucho y ese parón me sirvió para estar en casa, para estar todos más juntos"

Muy discreta sobre su relación con Rosauro Varo tras una década de amor, Amaia ha confesado que le parece "un titular maravilloso" el de que es uno de los 'empresarios más deseados de España', que el otro día le dedicaba un medio de comunicación. Sin embargo, ha evitado dar detalles sobre él porque "aunque yo tengo esta vida más expuesta él la tiene un poco detrás de las cámaras y bueno, me gustaría mantener eso así". Tal es su discreción con los asuntos del padre de su hijo, que incluso ha evitado hablarnos de cuándo será la reapertura de su chiringuito en Marbella, 'Puro Beach' que se incendió hace un año: "Eso también son temas relacionados con el, con su profesión y es el que el que lo lleva. Yo estoy fuera de eso".

A pesar de este hermetismo con su vida privada, la actriz confiesa que ahora está "de vacaciones" y que este año le apetece "un verano familiar, y visitar a mi familia en el norte y en el sur, que durante este tiempo de confinamiento no hemos podido viajar".

