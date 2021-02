Amaia Salamanca luce look nuevo como embajadora de Pantene

MADRID, 13 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal pero también profesional, Amaia Salamanca se convierte en la nueva embajadora de la campaña de Pantene. Compaginando a la perfección su faceta de actriz con la de mamá de familia numerosa, Amaia deja claro que no tiene intención de ampliar la familia ya que lo más difícil para ella es la educación de sus hijos y en eso aún le queda mucho por delante.

En cuanto a qué supone para la actriz ser embajadora de Pantene nos ha desvelado que: "Estoy encantada de formar parte de la familia Pantene porque en realidad nunca hubiera pensado que mi pelo podía ser un pelo Pantene. Siempre he sido una persona que he tenido el pelo más bien lacio, tengo el pelo fino, y lo que me gusta de Pantene es que tienen esa diversidad dentro de la belleza, que no importa el tipo de pelo que tengas, sino que lo importante es que te lo cuides".

Amaia, que se ha cambiado la tonalidad del pelo, nos ha explicado que debido a su profesión está acostumbrada a hacerse cambios de looks con continuidad, el de ahora también nos encanta: "Pues también, por trabajo, por un personaje que hice en una peli de Nacho García Velilla que la grabé en verano. Además, se llama 'Por los pelos' y trata también del mundo del pelo y ya me he quedado así con el pelo castaño".

Le hemos hecho una pregunta obligada a Amaia Salamanca y es que aunque todavía sus hijos son pequeños, no sabe si en un futuro querrán dedicarse al mundo de la interpretación, algo que apoyaría sin dudarlo: "No lo sé, si quieren serlo por supuesto que yo encantada. Cualquier cosa que ellos elijan intentaré apoyarles, pero creo que son muy pequeños para saber. Ahora todavía están en el mundo astronauta y esas cosas".