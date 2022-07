Amaia Salamanca nos desvela cómo mantiene la chispa del amor en su matrimonio

MADRID, 6 (CHANCE)

Hace unos días veíamos a Amaia Salamanca en 'La Resistencia' para promocionar 'Por los pelos', su nueva película, y protagonizaba un tenso momento con David Broncano. "Yo no he traído ningún regalo, he venido a recuperar lo mío" decía la actriz y desde entonces, captaba toda la atención del público... ¿a qué se refería?

El objeto que reclamaba Amaia Salamanca era la raqueta firmada por Rafael Nadal, que en esos momentos se encontraba en manos del presentador. Un regalo que llevaba Arturo Valls llevó hace unos meses firmada por el tenista. "Rafa me firmó una raqueta para mí y se la di a Richi Castellanos, un personaje, para que me la guardara. Le pedí que me la mandara, pero Richi prefirió quedar para dármela. Como nunca terminamos de quedar, la raqueta ya la di por perdida" explicaba la actriz.

Minutos más tarde, se la volvía a reclamar: "El mamón de Arturo va y viene aquí con la raqueta, cuando es mi vecino, he hecho una serie con él y no me había dicho nada de esto. ¿Eres capaz de quedarte con algo que no es tuyo? Era un regalo para mí"... pero lo cierto es que no consiguió lo que le pertenecía y el presentador se quedó con un anillo suyo como regalo.

Hablamos con la actriz y nos confiesa que David Broncano se ha aprovechado de la situación y tiene intención de recuperar su raqueta de tenis firmada por Rafa Nadal: "me han tomado el pelo completamente, nada, no he podido recuperar mi raqueta pero lo seguiré intentando. Voy a intentar recuperar la mía, que para eso me la firmó hace 12 años y a ver si Broncano me la da, que le ha echado mucho morro al tema".

En cuanto a si mantiene relación con Concha Velasco, Amaia nos ha desvelado que: "bueno, sí, sé que ahora mismo está en una residencia y nos escribimos mensajes de vez en cuando, muy cariñosos. Ella fue la que se puso en contacto conmigo inicialmente y muy bien. Tengo muchas ganas de ir a verla y hacerle una visita".

Amaia, que vive un momento muy dulce, nos confiesa que la chispa del amor no siempre está presente en su relación con Rosauro Varo aunque intentan hacer planes de pareja para cuidar su relación: "no lo sé, la chispa no está viva siempre, no te creas" y añade "igual que te decía que hay que cuidar e irte con tus amistades y desconectar, creo que también es muy necesario hacer vida en pareja. Hacer vida familiar está muy bien pero si puedes desconectar y hacer ciertas cosas en pareja, aunque sea solo cenar o irte un fin de semana romántico, son pequeñas cosas que siempre están bien".