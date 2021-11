Amaia Salamanca, de nuevo embajadora de Codorníu

MADRID, 18 (CHANCE)

Siempre es un placer hablar con Amaia Salamanca, una de las mejores actrices que tenemos en nuestro país e imagen de muchas marcas. En este caso, la actriz vuelve a ser embajadora de Codorníu y ha atendido a los medios de comunicación para hablar abiertamente sobre este proyecto y aspectos de su vida.

La actriz se ha mostrado de lo más orgullosa ante los reconocimientos como empresario que está teniendo su marido: "Efectivamente, premiado, sí, como empresario del año en Andalucía. Yo siempre lo digo que me siento muy orgullosa, al final es una persona muy trabajadora y si al final eso se ve reflejado en que la profesión pues te da esos premios siempre es para alegrarse".

Amaia, tan enamorada como el primer día, nos ha desvelado cuál es el secreto de su relación junto a Rosauro Varo: "Creo que siempre es importante en las parejas, que tienes que encontrar esos momentos íntimos de pareja porque entre los trabajos que tenemos, la vida ajetreada que llevamos y los niños, creo que muy pocas veces se cuidan las relaciones y es muy importante hacer un esfuerzo por ello".

En cuanto a si se plantea aumentar la familia: "Yo ahora mismo me planto. Ya tengo lío suficiente y según van creciendo más, los líos van siendo mayores así que yo creo que ya está". Y es que la actriz tiene una vida de lo más ajetreada y ahora mismo no se imagina siendo madre de otro hijo más.

Amaia Salamanca se encuentra cargada de proyectos profesionales: "Sí, es verdad que justo todo lo que he ido haciendo en este último año se estrena ahora a principios de año. Ayer terminé otra película, un proyecto en inglés de un libro de Pérez Reverte que se llama La piel del tambor y sí, lo cierto es que no he parado. Me siento muy afortunada así que brindemos también por eso, porque no falte".

Sobre si se ha inspirado en Eugenia Martínez de Irujo para su nuevo papel explica: "No, pobre Eugenia que ella es maravillosa, pero no. Si es verdad que como es un personaje de ficción, que es una aristócrata sevillana, todo el mundo piensa en Eugenia, pero no deja de ser un personaje ficticio y acatas un poco por lo que está escrito en el libro de Pérez Reverte o sea que no".

La actriz confiesa que la reina Letizia nunca se puso en contacto con ella tras interpretarla: "No, además es totalmente entendible porque la casa real recibió el guión, pero no se pronunciaron al respecto. Ellos sabían que se iba a hacer un proyecto sobre la casa real, pero no se pronunciaron, lo cual es completamente entendible".

Instalada en Madrid, Amaia Salamanca nos cuenta como se organizan con los tres niños: "Sabemos compaginarlo bien. Al final nosotros somos gente que trabajamos mucho fuera de casa entonces intentamos organizarnos para que, obviamente, hay tres niños y tienen que estar atendidos, y lo mejor atendidos posibles, y nos organizamos bien para que ninguno falte".