Amaia Salamanca se pronuncia sobre los rumores de crisis con Rosauro Varo: "Yo no he desmentido nada"

MADRID, 8 (CHANCE)

"Creo que es muy importante tener a tu lado a una persona a la que admiras, y si profesionalmente está evolucionando y yendo a más, es un gusto poder ayudarla. ¿Hay cosas que mejoraría? Claro, pero eso siempre pasa en una relación, nada es tan perfecto, aunque hacemos un buen equipo" confesaba Amaia Salamanca hace tan solo unos días a la revista Elle, desmintiendo así los rumores de crisis que les han perseguido a Rosauro Varo y a ella en los últimos meses.

Siempre herméticos con lo que a su vida privada se refiere, la actriz y el empresario son de vivir su felicidad en la intimidad y su asistencia juntos a saraos y eventos varios son contadas desde que comenzaron su relación hace más de una década. De ahí que se especulase con una posible separación en la pareja, a la que no vemos desde que se dejaron ver derrochando complicidad en el concierto de Dani Martín en el Festival Starlite en Marbella el pasado mes de agosto.

Haciendo oídos sordos a estos rumores, Amaia ha reaparecido en la lectura de los nominados a los Premios Forqué y, fiel a su discreción y tan esquiva como siempre, se ha pronunciado sobre su presunta crisis con Rosauro, dejando claro que aunque nada hay de cierto en lo que se ha dicho, "yo no he desmentido nada, gracias".

Sin embargo, la actriz no ha tenido problema en hablar del gran momento profesional que atraviesa. Con 'La piel del tambor' en cartelera, cuenta los días para iniciar su nuevo rodaje, "un thriller psicológico" que confiesa que tiene muchas ganas de hacer porque es un "género distinto, que no he hecho nunca y me apetece". "Estoy uniendo unos proyectos con otros y estoy feliz" reconoce.