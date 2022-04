Amaia Salamanca, radiante, nos habla del gran momento que está viviendo

MADRID, 1 (CHANCE)

Alejada del foco mediático desde hace meses porque, en un gran momento profesional, encadena un rodaje con otro - de hecho llamó la atención su ausencia tanto en los Goya como en el Festival de Málaga, donde siempre acapara todas las miradas por su elegancia - Amaia Salamanca ha reaparecido en la inauguración de la nueva tienda de la firma IKKS en Madrid.

¡Y menuda reaparición! Guapísima con un look casual 'navy' compuesto por pantalones blancos, pañuelo al cuello al tono y camiseta de rayas, la actriz apostó por un favorecedor peinado efecto wet con el que se convirtió en el centro de las miradas. Como complemento perfecto, una gran sonrisa con la que, más habladora de lo habitual, nos ha hablado del gran momento que está viviendo tanto a nivel profesional como personal con Rosauro Varo, con quien tiene tres hijos: Olivia - que cumplirá 8 años en tan solo una semana -, Nacho (6) y Mateo (5).

- CHANCE: ¿Qué tal Amaia? Madrina de la colección. ¿Eres muy marinera?

- AMAIA: Sí, tengo mis momentos marineros. Suelo ser más de montaña que de playa.

- CH: ¿cómo se presenta la semana santa?

- AMAIA: Trabajando, muy contenta porque estoy empezando un proyecto nuevo. No se puede contar mucho, es de Netflix

- CH: Acabáis de presentar una serie

- AMAIA: Si, 'Bienvenidos a edén'. Se estrena el 6 de mayo, tengo muchas cosas que presentar también, una comedia en agosto, una peli de un libro de Arturo Pérez Reverte, son muchos proyectos, estoy muy contenta

- CH: ¿cómo se hace para cosechar tantos éxitos?

- AMAIA: No son si son éxitos o no. Trabajando, me gusta mucho mi profesión, siempre veo el lado positivo de los proyectos y me involucro. La semana santa no la voy a poder pasar en familia pero merece la pena

- CH: ¿cómo compaginas los trabajos con la familia?

- AMAIA: Como cualquier otra mujer, mi profesión es trabajar por proyectos, son etapas y rachas y luego tengo meses libres para estar con la familia. Hay una temporada intensa fuera de casa y luego otra con los niños. En esta familia funcionamos así

- CH: Ha ido tu cumpleaños, estás viviendo un gran momento ¿qué pides?

- AMAIA: Efectivamente ha sido mi cumpleaños y he de decir que me pongo triste, me entra nostalgia. Estuve rodeada de muy familia y amigos, muy afortunada

- CH: El tiempo pasa y los niños se van haciendo grandes

- AMAIA: Los niños y los mayores, el tiempo pasa para todos

- CH: Te hemos visto con tu hermano, cómo presumes de hermano

- AMAIA: Tengo un solo hermano, me llevo genial con él. No nos podemos ver tanto, cada uno tenemos nuestras vidas, cuando nos vemos lo vivimos muy intensamente

- CH: ¿En qué formato te sientes más cómoda?

- AMAIA: La verdad es que en todos me siento bien, al final veo el proyecto en sí, veo el personaje y no pienso si es para cine o para una plataforma, siempre hay un aliciente. Nunca es más si es cine o tv

- CH: ¿Qué te parece la bofetada de Will Smith?

- AMAIA: Cuando lo vi, pensé que estaba pactado. Lo vi todo como tan grande, tan sobreactuado, pensaba que en un par de días saldrá algo, yo que sé, un programa, he visto que no. Es una pena, nunca se debe llegar a la violencia. Por otro lado se ve que todos somos humanos. Hasta Will Smith, que todos queremos y vemos como el hombre perfecto, puede perder los papeles y se equivoca, porque es humano. Al final nunca se debe llegar hasta ese punto de violencia. No hace falta, habrá otras maneras, si ella está en desacuerdo, al día siguiente puede hablarlo. La violencia nunca, no estoy de acuerdo con el tortazo

- CH: ¿Piensas que el humor tiene límites?

- AMAIA: Eso es lo que siempre estaba un poco, siempre discutimos hasta dónde se puede llegar, me gusta el humor, y el humor negro, pero entiendo que no se puede hacer humor de todo y que tiene que haber límites

- CH: ¿Has sufrido ese tipo de humor?

- AMAIA: No se decirte, al final yo creo que sé tomarme bastante bien y con calma las críticas y que se metan conmigo. Si tiene mucha confianza haces alguna broma, si es con gente que no conoces tanto no se deberían hacer

- CH: ¿Eres feliz?

- AMAIA: Sí, soy muy feliz, no puedo pedir ahora mismo nada más a la vida. Estoy muy contenta. Estoy trabajando, mi familia tiene salud

- CH: ¿Otro bebé?

- AMAIA: No, no. Nunca se sabe, del futuro no hablo porque no sé lo que puede pasar. Hoy por hoy no. Ahora mismo no

- CH: ¿Qué tal Rosauro?

- AMAIA: Bien, muy bien, trabajando. Él sigue con sus negocios y yo con mi profesión

- CH: Will Smith y su mujer han confesado que tenían una relación abierta ¿qué piensas?

- AMAIA: No me voy a poner, si me cuesta hablar de mi relación. Obviamente no tendría una relación abierta, yo ya tengo mi relación, pero al final cada uno tiene su personalidad. Cada uno, lo que hable con sus parejas y lo que quieran hacer está bien y nadie es nadie para juzgar a nadie