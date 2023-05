Amaia Salamanca y Rosauro Varo llegan, muy unidos, a la boda de Willy Bárcenas y Loreto Sesma

MADRID, 28 (CHANCE)

A pesar de los rumores de crisis matrimonial, Amaia Salamanca y Rosauro Varo permanecen juntos. La última vez que les vimos fue en la Semana Santa sevillana, una fecha marcada en rojo en su calendario desde que comenzó su historia de amor en 2010.

Este sábado, Rosauro y Amaia acudieron al enlace matrimonial entre Willy Bárcenas y Loreto Sesma y se les preguntó precisamente por esos rumores que aseguran que entre ellos hay un distanciamiento desde hace unos meses. Eso sí, no obtuvimos respuesta.

Rosauro y Amaia sonreían ante las focos, pero no desmentían la supuesta crisis que están pasando. Siempre tan discretos con sus vidas, nunca han hablado públicamente de temas personales y protegen mucho su privacidad, por lo que no es extraño que no quieran entrar en estas especulaciones que, a juzgar por las imágenes, son falsas.

Felizmente enamorados, con tres hijos: Olivia, que en pocos días cumplirá 9 años, Nacho, de 6 y Mateo, de 5, Amaia y Rosauro siguen llevando su relación al margen de los medios de comunicación y parece que su amor es invencible ante todo.