Amazon abrirá un centro en Siero (Asturias) a principios de septiembre y creará 1.500 empleos en tres años

Invierte más de 300 millones en el centro, que cuenta con la más avanzada tecnología de Amazon Robotics

OVIEDO, 19 (EUROPA PRESS)

El director de Relaciones Institucionales de Amazon para España y Portugal, Christoph Steck, ha anunciado este martes que la multinacional abrirá en la primera semana de septiembre su centro logístico en el polígono de Bobes, en Siero, con 400 empleos de manera inicial y creará 1.500 puestos de trabajo directo en los próximos tres años con "salarios y beneficios competitivos".

Steck ha comparecido en rueda de prensa junto al presidente del Principado, Adrián Barbón y el alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi'. Los tres han destacado la importancia que para el futuro de la región tiene esta apertura "tan deseada".

Tras una inversión de 300 millones de euros, Amazon confirma su compromiso con el Principado de Asturias con la llegada del primer centro Amazon Robotics Sortable (ARS) en la región, uniéndose a una estación logística lanzada en 2019.

El responsable de relaciones institucionales ha indicado que este nuevo centro logístico robotizado cuenta con una superficie de más de 175.000 metros cuadrados.

Respecto a los futuros empleados, ha indicado que se abrirá estos días el proceso para optar a un puesto a través de la web de Amazon. Los perfiles que se contratarán son diversos y van desde la ingeniería, recursos humanos, tecnologías de la información, salud, seguridad o finanzas hasta puestos de recepción, empaquetado y envío de pedidos.

"Amazon ofrece a las personas empleadas un lugar de trabajo que se sitúa entre los más avanzados del mundo, con salarios competitivos, y procesos y sistemas que garantizan el bienestar y la seguridad", ha indicado Steck.

UNA APUESTA DESDE EL INICIO

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha celebrado por fin la apertura de un proyecto que llevado un largo trabajo, con "un tiempo complejo y grandes incognitas".

Adrián Barbón ha defendido las "negociaciones discretas y facilitadoras con las empresas para que puedan instalarse en Asturias". Así ha incidido en que siempre son las empresas las que marcan los ritmos y a las que les toca anunciar las fechas de apertura.

"Esta es una muestra de que Asturias tiene futuro. Un buen día para Asturias y un mal día para los que viven permanentemente en la cofradía del lamento", ha indicado Barbón, que ha manifestado que este anuncio de apertura de Amazon es un "chute de energía para Asturias y para los asturianos".

Por su parte el alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi'ha dado las gracias a todos los que han trabajadao muy duro y durante mucho tiempo para hacer posible esta apertura y al propio presidente del Principado por defender el mismo a pesar de las críticas y presiones.

"Yo siempre he sido muy optimista con este proyecto, si todos los días fuesen como hoy me gustaría ser alcalde eternamente. Amazon no es un peligro sino una oportunidad", ha indicado el regidor sierense.