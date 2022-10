Amchor IS desembarca en Italia con Cristiano Busnardo como responsable

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La firma de inversión Amchor Investment Strategies ha desembarcado en el mercado italiano con una nueva sucursal en Milán, que estará dirigida por Cristiano Busnardo y con la que pretende consolidar y desarrollar su presencia en este mercado, que ocupa desde hace tiempo un lugar "destacado" en sus planes de desarrollo.

Busnardo trabaja en gestión de activos desde 1993 y ha trabajado en diferentes firmas como ING, Robert Fleming, Société Générale AM Italia, Prima Sgr, Allfunds, Merian Global Investors y ClubDealOnline.

Por otra parte, la firma ha fichado a Jürgen Mahler como director de ventas. Este cuenta con treinta años de conocimiento del mercado italiano, tras su paso en puestos directivos de Bank Austria, WestLB AM, BNY Mellon AMI, Oddo Meriten AM y, más recientemente, Decalia AM.

El equipo italiano también contará con la colaboración de Valentina Autiero en calidad de directora, que ha seguido el mercado italiano en nombre de Amchor IS desde Madrid durante los últimos 10 años.

"En un sector tan saturado como el de la gestión de activos, nuestra experiencia como seleccionador de fondos nos permite identificar estrategias y gestores activos que pueden marcar la diferencia, para añadir valor de forma continua", ha destacado el consejero delegado y socio fundador de la firma, Alejandro Sarrate.