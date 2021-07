Amelia Bono cumple 40 años en el momento más complicado de su vida

MADRID, 6 (CHANCE)

Amelia Bono cumple este martes 40 años. Una cifra redonda que llega en un momento de cambios importantes en su vida, después de anunciar hace unos días su separación de Manuel Martos tras 13 años de matrimonio y 4 hijos en común.

"Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una familia feliz. Siempre", anunciaba la pareja a través de sus respectivas redes sociales el pasado viernes, confirmando lo que días antes había adelantado la revista Hola; su inesperada y sorprendente ruptura.

Una separación amistosa en la que no ha habido terceras personas y tras la que Amelia y Manuel - que para nosotros siempre serán uno de los grandes ejemplos de pareja perfecta - continúan viviendo juntos, dando una normalidad fuera de lo común a su ruptura y demostrando que sus hijos son lo más importante para ellos.

Por ello, hace unas horas Amelia confesaba que, como no podía ser de otra manera, hoy celebraría su 40 cumpleaños con toda su familia, incluido Manuel. "Claro, por supuesto", aseguraba la hija de José Bono, reiterando que "somos una familia, así va a ser siempre y lo vamos a celebrar en familia que es lo que somos".

Una de las primeras felicitaciones que ha recibido Amelia en este día tan especial para ella en el que cambia de década y da la bienvenida a los 40 comenzando un nuevo camino en solitario ha sido la de su hermano, José Bono, con quien siempre ha presumido de una unión y complicidad fuera de lo común.

"Es esa persona que te miras y no necesitas contarte nada! Quien echo a los monstruos de debajo de tu cama! La persona que buscas cuando necesitas a alguien! Mi HERMANA en mayúsculas! Y lo que más quiero en esta vida! FELIZ CUMPLEAÑOS! No me faltes nunca @ameliabono Estos días nos hemos visto por nuestro trabajo pero sabes que muero de ganas por un abrazo tuyo* bueno como medio planeta", publicaba José a través de sus redes sociales, haciendo gala de lo especial que es Amelia para él y del importante apoyo que son el uno para el otro tras sus respectivas rupturas sentimentales, ya que el jinete también dio por finalizada su relación con Aitor Gómez, con quien tenía previsto pasar por el altar este verano, hace unos meses.