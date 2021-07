Amelia Bono desvela cómo celebrará su cumpleaños

MADRID, 6 (CHANCE)

En una etapa de cambios por su separación de Manuel Martos tras casi 15 años de relación, Amelia Bono da la bienvenida a los 40 en un complicado momento personal en el que, a pesar de todo, la hija de José Bono no pierde la sonrisa, afrontando el futuro con ilusión y optimismo, y al lado del que ya es su exmarido.

Y es que tal y como aseguraron en el comunicado conjunto con el que confirmaron su ruptura y a pesar de que han decidido emprender caminos separados como pareja, nunca dejarán de estar unidos por los 4 hijos que tienen en común - Jorge, de 12 años, Manuel, de 10, Gonzalo, de 6 y Jaime, de 4 - por los que seguirán viviendo su felicidad unidos de la misma manera que hasta ahora. "Hemos sido, somos y seguiremos siendo una familia feliz", afirmaban convencidos Amelia y Manuel en sus redes sociales.

Tanto es así que a pesar de su ruptura el ya exmatrimonio continúa viviendo en la misma casa y, demostrando la buenísima relación que mantienen y el cariño inmenso que todavía hay entre ellos a pesar de su reciente separación, Amelia ha confesado que celebrará su cumpleaños con Manuel, a quien sigue considerando su familia, cuando la hemos felicitado esta mañana.

- CHANCE: Amelia, muchas felicidades

- AMELIA: Muchas gracias

- CH: Nueva década

- AMELIA: Cambiamos de número sí

- CH: ¿Cómo lo vas a celebrar?

- AMELIA: Pues en familia, con mis hijos, Manuel, mis padres*

- CH: ¿Te han felicitado ya?

- AMELIA: Sí claro, sí, sí

- CH: ¿Te han hecho regalos?

- AMELIA: Me han hecho un desayuno, regalos, unas cartas* todo muy bonito

- CH: Habéis anunciado que os habéis separado pero se te ve fenomenal. Habéis anunciado ambos por un comunicado que estáis todos muy bien*

- AMELIA: Ya hemos dicho todo sobre eso. Estamos bien. Estamos todos fenomenal así que nada, a celebrarlo*

- CH: Es muy pronto pero ¿abierta al amor? Eres muy joven*

- AMELIA: ¡Uy! No, no, no. Nada. Gracias

- CH: Que lo pases muy bien

- AMELIA: Muchas gracias